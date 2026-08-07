एमिलियो गे चोटिल, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की मुश्किल बढ़ी

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड टीम की घोषणा हो चुकी है। टीम की घोषणा के ठीक बाद इंग्लैंड टीम की मुश्किल बढ़ गई है। सलामी बल्लेबाज एमिलियो गे डरहम के लिए खेलते हुए अपना दाहिना कंधा इंजर्ड कर चुके हैं। इंजरी की वजह से गे को रिटायर हर्ट होना पड़ा। एमिलियो की इंजरी अगर ज्यादा गंभीर होती है, तो इंग्लैंड को नए ओपनर की तलाश करनी होगी।

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डरहम के लिए गे जब 17 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी समय उन्हें इंजरी की वजह से मैदान से बाहर ले जाया गया। टीम के एक प्रवक्ता ने बताया कि गे मैच में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी इंजरी कितनी गंभीर है, इसका पता लगाने के लिए उनका स्कैन किया जाएगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ओपनर जैक क्रॉली की जगह एमिलियो को इंग्लैंड टीम में जगह दी गई थी। न्यूजीलैंड सीरीज में एमिलियो ने 2 अर्धशतक लगाया था।

एमिलियो से पहले इंग्लैंड के जैकब बेथेल के रूप में एक बड़ा झटका पहले ही लग चुका है। बेथेल दाहिने घुटने की चोट के कारण पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा बेन स्टोक्स के संन्यास की वजह से भी इंग्लैंड टेस्ट टीम कमजोर हुई है।

मौजूदा इंग्लैंड टीम में बेन डकेट के साथ ओपनिंग करने के लिए फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ओली पोप टीम में अकेले अतिरिक्त बल्लेबाज हैं। लॉरेंस का 2024 में पिछला स्टिंट श्रीलंका के खिलाफ ओपनर के तौर पर तीन टेस्ट के साथ खत्म हुआ था, जब क्रॉली उंगली टूटने की वजह से बाहर हो गए थे।

एमिलियो गे की इंजरी अगर ज्यादा गंभीर होती है, तो उनके विकल्प के रूप में इंग्लैंड टीम में डरहम के ही बेन मैकिनी या ग्लैमरगन के आसा ट्राइब को जगह मिल सकती है।

--आईएएनएस

पीएके