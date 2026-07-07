एमएस धोनी बर्थडे: कोलकाता, ओडिशा से पूर्व कप्तान का जन्मदिन मनाने रांची स्थित उनके घर पहुंचे फैंस

रांची, 7 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी को उनके जन्मदिन पर देश-विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। धोनी की लोकप्रियता का आलम यह है कि उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने और उन्हें बधाई देने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से फैंस उनके घर पहुंचे हैं।

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एक फैन ने आईएएनएस से कहा, "धोनी, आपको 45वां जन्मदिन मुबारक हो। हम चाहते हैं कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आपने हमें वर्षों तक प्रेरित किया है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करते रहेंगे। हमने झारखंड टीम के साथ आपके बेहतरीन काम को देखा है, जिसमें एक मेंटर के तौर पर आपकी भूमिका भी शामिल है।"

एक अन्य फैन ने आईएएनएस से कहा, "मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं ओडिशा से यहां आया हूं और पिछले छह दिनों से उनसे एक बार मिलने का इंतजार कर रहा हूं।"

एक अन्य फैन ने कहा, "मैं धोनी का जन्मदिन मनाने के लिए कोलकाता से आया हूं। हम इसे हर साल मनाते हैं। मैं कोलकाता से हूं, जहां हम ओल्ड-एज होम में सोशल एक्टिविटी करते हैं। हर साल, हम ऐसा दो बार करते हैं—एक बार उनके जन्मदिन पर और दूसरी बार 23 दिसंबर को, जिस दिन उन्होंने वनडे में डेब्यू किया था।"

धोनी के एक युवा फैन ने कहा, "हम बहुत जोश के साथ जश्न मना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि धोनी बाहर आएंगे ताकि हम उनसे मिल सकें, बात कर सकें, केक काट सकें और साथ में जश्न मना सकें। हम उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह फिट रहें। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि वह अगले साल फिर से आईपीएल खेलें।"

एक अन्य फैन ने कहा, "हम चाहते हैं कि एम.एस. धोनी स्वस्थ रहें। हर साल आईपीएल में खेलते रहें और कई वर्षों तक क्रिकेट खेलें। हर साल, हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके फार्महाउस आते हैं। मेरे कोच एम.एस. धोनी के बहुत बड़े फैन हैं और हर साल उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए यहां आते हैं।"

--आईएएनएस

पीएके