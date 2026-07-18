एलपीएल 2026: विजय शंकर का प्रयास नाकाम, दांबुला सिक्सर्स ने कैंडी फॉल्कंस को 18 रन से हराया

कोलंबो, 18 जुलाई (आईएएनएस)। लंका प्रीमियर लीग 2026 (एलपीएल-2026) का दूसरा मुकाबला शनिवार को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में कैंडी फॉल्कंस और दांबुला सिक्सर्स के बीच खेला गया। दांबुला ने 18 रन से मैच जीता।

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दांबुला सिक्सर्स के कप्तान दिनेश चांदीमल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। दांबुला ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 205 रन बनाए। टीम के लिए सर्वाधिक 87 रन की पारी रेजा हेंड्रिक्स ने खेली। 50 गेंदों पर खेली गई इस पारी में हेंड्रिक्स ने 11 चौके और 2 छक्के लगाए। आखिरी ओवरों में गुलाबदिन नईब ने 23 गेंदों पर 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 46 रन की पारी खेलकर टीम का स्कोर 205 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। हेंड्रिक्स और नईब ने 43 गेंदों पर नाबाद 94 रनों की साझेदारी की।

कैंडी फॉल्कंस की तरफ से नवान थुसारा और दुशन हेमंथा ने 2-2, जबकि शाहीन अफरीदी और असिथा फर्नांडो ने 1-1 विकेट लिए।

206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उती एंजेलो मैथ्यू की कप्तानी वाली कैंडी फॉल्कंस 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बना सकी और 18 रन से मैच हार गई। कैंडी के लिए सर्वाधिक 52 रन की पारी डेल फिलिप्स ने खेली। 39 गेंदों की पारी में फिलिप ने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। लाहिरू उडारा ने 28 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली। इस पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत के विजय शंकर ने 18 गेंदों पर 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 41 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके। वानिंदु हसरंगा ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए।

दांबुला की तरफ से मोहम्मद वसीम जूनियर ने और गुलाबदिन नईब ने 2-2, जबकि दुश्मंथा चमीरा और महिश तिक्षाणा ने 1-1 विकेट लिया।

दांबुला के लिए नाबाद 87 रन की पारी खेलने वाले रेजा हेंड्रिक्स प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

--आईएएनएस

पीएके