एलए नाइट राइडर्स स्टेडियम का उद्घाटन, जय शाह ने क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी के लिए 'एक अहम पड़ाव' बताया

लॉस एंजिल्स, 2 जुलाई (आईएएनएस)। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने लॉस एंजिल्स में एलए नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड के उद्घाटन को क्रिकेट के वैश्विक विस्तार में एक अहम कदम बताया है। शाह ने इसे ओलंपिक गेम्स में इस खेल की वापसी के लिए 'एक अहम पड़ाव' करार दिया है।

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नाइट राइडर्स ग्रुप की तरफ से बनाए गए इस अत्याधुनिक स्टेडियम में बुधवार को पहला मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) मैच खेला गया, जिसमें लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स का मुकाबला वाशिंगटन फ्रीडम से हुआ। इसके साथ ही यह फ्रेंचाइजी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाला पहला ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड बन गया है।

बॉलीवुड सुपरस्टार और नाइट राइडर्स ग्रुप के को-ओनर शाहरुख खान को बधाई देते हुए, जय शाह ने कहा कि यह पहल उभरते हुए मार्केट में क्रिकेट के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगी।

शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शाहरुख खान आपको बधाई। यह ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी की दिशा में एक अहम पड़ाव है, जो एलए नाइटराइडर्स, एलए28 और आईसीसी के सहयोग से संभव हुआ है।"

आईसीसी चेयरमैन ने कहा कि क्रिकेट का लगातार वैश्विक विकास इस खेल से जुड़े सभी लोगों की सामूहिक कोशिशों पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा, "दुनिया भर में क्रिकेट को आगे बढ़ाना एक सामूहिक प्रयास है। इस तरह की पहल से फैंस और खिलाड़ियों के लिए नए इकोसिस्टम बनते हैं, जो इस विकास को बढ़ावा देते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपके साथ आगे की यात्रा में शामिल होने का इंतजार कर रहा हूं।"

इससे पहले, शाहरुख खान ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाते हुए स्टेडियम के उद्घाटन को एक लंबे समय से देखे गए सपने के सच होने जैसा बताया था।

शाहरुख ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "जो एक सपने के तौर पर शुरू हुआ था। वह आज हकीकत बन गया है। एलए के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। यह जगह सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, बल्कि मनोरंजन और परिवारों के लिए भी बनाई गई है... और ऐसी यादों के लिए जो हमेशा बनी रहेंगी। जयभाई का खास शुक्रिया, जो इस सफर में बहुत मददगार रहे हैं; साथ ही आईसीसी और संजोग गुप्ता का भी शुक्रिया, जिन्होंने इतना समर्थन किया। यह एलए, दुनियाभर के क्रिकेट फैंस और नाइट राइडर्स परिवार के लिए है। पर्पल और गोल्ड पर भरोसा रखें। एलए नाइटराइडर्स के होम ग्राउंड में आपका स्वागत है।"

अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से तैयार हुआ नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड, अमेरिका में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा निवेश है। मेजर लीग क्रिकेट मैच होस्ट करने के अलावा, उम्मीद है कि यह वेन्यू नॉर्थ अमेरिका में खेल की पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा, खासकर लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी से पहले।

--आईएएनएस

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