एफआईएच प्रो लीग: शानदार वापसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया

लंदन, 23 जून (आईएएनएस)। एफआईएच प्रो लीग 2025-26 के लंदन-लेग के अपने पहले मैच में, भारत ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी।

Read More

भारत के लिए अभिषेक (21वें), नीलाकांता शर्मा (24वें), सुखजीत सिंह (34वें) और राजिंदर सिंह (52वें) ने गोल किए। वहीं, पाकिस्तान के तीनों गोल पेनाल्टी कॉर्नर से हुए। इस टीम को पहले क्वार्टर में नदीम अहमद (8वें) ने पाकिस्तान को बढ़त दिलाई थी। इसके बाद अबू महमूद (53वें) और मोइन शकील (60वें) ने गोल करके अंतर कम किया।

मंगलवार को ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में खेले गए इस मैच के 8वें मिनट में नदीम अहमद ने गोल करके पाकिस्तान को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में जबरदस्त वापसी की। उन्होंने दो गोल किए और फिर तीसरे और चौथे क्वार्टर में एक-एक गोल करके मजबूत बढ़त बना ली।

क्रेग फुल्टन की टीम ने मैच के अंतिम 10 मिनटों में कुछ गलतियां कीं, जिससे पाकिस्तान को दो गोल करने का मौका मिला। इसी के साथ जीत का अंतर कम हो गया और मुकाबला तनावपूर्ण हो गया।

खेल के हर पहलू में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा। 'मेन इन ब्लू' ने 30 बार सर्कल में प्रवेश किया, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी केवल नौ बार ऐसा कर पाए। उन्हें 11 पेनाल्टी कॉर्नर मिले, जबकि पाकिस्तान को 8 मिले। हालांकि, वे केवल दो पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदल पाए, जबकि 'मेन इन ग्रीन' ने तीन गोल किए। इस जीत के साथ, भारत ने एफआईएच प्रो लीग के आखिरी दो राउंड के लिए यूरोप के मौजूदा दौरे पर अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। रॉटरडैम में हुए पिछले लेग में, उन्होंने अहम मैचों में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और मेजबान नीदरलैंड्स को हराया था।

प्रो लीग के 13 मैचों में भारत की यह तीसरी सीधी जीत है। अब इस टीम के 13 अंक हो गए हैं। हरमनप्रीत सिंह की टीम ने एक मैच शूट-आउट में जीता है, दो मैच ड्रॉ खेले हैं और 7 मैच हारे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अब तक अपने सभी 13 मैच गंवाए हैं।

इस जीत के साथ भारत ने पड़ोसी देश के खिलाफ अपना हालिया दबदबा भी बरकरार रखा। साल 2016 के बाद से वे सीनियर और जूनियर स्तर पर पाकिस्तान से नहीं हारे हैं। हाल ही में जापान में हुए अंडर-18 एशिया कप में पाकिस्तान की जूनियर टीम भारत से 5-3 से हार गई थी।

इस जीत से भारत 9 टीमों वाली प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गया है, जिसने स्पेन (12 मैचों में 11 प्वाइंट्स) को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान जीरो प्वाइंट्स के साथ सबसे नीचे है।

बुधवार को अपने अगले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करने के बाद, 'मेन इन ब्लू' इस राउंड में 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से भिड़ेगी। वे लंदन के ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में 29 जून को इंग्लैंड के खिलाफ एफआईएच प्रो लीग में अपने अभियान का समापन करेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी