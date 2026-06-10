एफआईएच ने बढ़ाई 'नेशंस कप' और 'नेशंस कप 2' में टीमों की संख्या

लॉजेन (स्विट्जरलैंड), 10 जून (आईएएनएस)। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (एफआईएच) ने अपनी 'सशक्तिकरण और जुड़ाव रणनीति' के मुख्य लक्ष्यों के तहत, 'एफआईएच हॉकी नेशंस कप' और 'एफआईएच हॉकी नेशंस कप 2' का विस्तार किया है। अगले संस्करण से इस टूर्नामेंट में 8 के बजाय 10 टीमें हिस्सा लेंगी।

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'नेशंस कप' और 'नेशंस कप 2', एफआईएच प्रो लीग के दूसरे और तीसरे स्तर हैं। नेशंस कप का विजेता अगले सीजन में एफआईएच प्रो लीग के लिए क्वालीफाई करेगा।

इसके अलावा, पिछले साल शुरू किया गया 'एफआईएच हॉकी नेशंस कप 2' साल 2027 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला इवेंट बन जाएगा। एफआईएच ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि इससे इस स्तर की टीमों को लगातार खेलने का मौका मिलेगा और 'नेशंस कप 2' को नेशंस कप और एफआईएच हॉकी प्रो लीग के साथ जोड़कर क्वालिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाया जा सकेगा।

एफआईएच के अध्यक्ष तैयब इकराम ने कहा, "मेरी पहल पर लिए गए ये फैसले हमारी 'सशक्तिकरण और जुड़ाव रणनीति' को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये खिलाड़ियों और देशों के लिए हिस्सा लेने, विकास करने और आगे बढ़ने के समान अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं खासतौर पर उन सभी दूसरे और तीसरे स्तर की टीमों के लिए खुश हूं, जिन्हें इन दोनों इवेंट्स के शुरू होने से पहले हाई-लेवल टूर्नामेंट में खुद को परखने के पर्याप्त मौके नहीं मिलते थे।"

नेशंस कप चौथी बार आयोजित किया जाएगा, जिसने खिलाड़ियों और फैंस, दोनों के लिए हॉकी के ग्लोबल कैलेंडर पर एक बड़े इवेंट के तौर पर अपनी पहचान बना ली है।

पिछले साल नेशंस कप 2 का पहला संस्करण बहुत सफल रहा था, तब से ही इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों की तरफ से इस इवेंट को प्रतिवर्ष आयोजित करने की जोरदार मांग की जा रही थी। क्वालिफिकेशन सिस्टम में भी उसी के अनुसार बदलाव किए गए हैं।

टीमों की संख्या बढ़ने का मतलब यह भी है कि इस साल के एफआईएच हॉकी नेशंस कप से किसी भी टीम को रेलीगेट नहीं किया जाएगा। पुरुषों का यह टूर्नामेंट गुरुवार से साउथ अफ्रीका के केपटाउन में खेला जाएगा, जबकि 15 जून से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महिलाओं के टूर्नामेंट की शुरुआत होगी।

--आईएएनएस

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