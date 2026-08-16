पसंदीदा खिलाड़ी चुनना मुश्किल, खुद पर भरोसा है: लक्ष्य सेन

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मानना ​​है कि बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के एकल में इतने बराबरी के मुकाबले हैं कि किसी एक को पसंदीदा मुश्किल है।

लक्ष्य ने रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं कहूंगा कि सभी को मौका मिला है। मैं किसी को भी पक्के तौर पर पसंदीदा नहीं बता सकता। मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं अच्छा करूंगा।"

भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि उनका फोकस अपना शारीरिक स्तर बनाए रखने और टूर्नामेंट में फ्रेश और शार्प होकर उतरने पर रहा है।

उन्होंने कहा, "पिछला टूर्नामेंट खेलने से पहले हमें लगभग तीन से चार हफ्ते मिले थे। मैच प्रैक्टिस अच्छी थी। हम पहले से ही सीजन में थे, इसलिए हमारे पास ज्यादा कुछ करने के लिए उतना समय नहीं था। लेकिन फिर से, मैं अपने गेम के फिजिकल पहलू पर काम करता रहा। बस इसे बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। टूर्नामेंट के आखिर में, कोर्ट पर बहुत गति रखना और ज्यादा मैच अभ्यास करना, यह कुछ ऐसा है जिस पर मैं काम कर रहा हूं।"

सेन के लिए, शुरुआती राउंड खास तौर पर अहम होंगे। एकल में करीबी मुकाबले की उम्मीद है, इसलिए वह नहीं चाहते कि कोई विरोधी अपनी लय पाने से पहले टूर्नामेंट में जम जाए।

लक्ष्य ने कहा, "मुझे लगता है कि मेरे पास कोच हैं। मैं उनके साथ बैठता हूं और मैच कैसे खेलना है, इस पर एक प्लान बनाता हूं। ऐसे टूर्नामेंट में, अच्छी शुरुआत जरूरी है। पहले राउंड और भी जरूरी होते हैं। भले ही आपको लगे कि यह कम रैंक वाला प्लेयर है, आप ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहेंगे जहां आप दबाव में हों। आपको अच्छी शुरुआत करनी होगी। पहले राउंड में, मैं कहूंगा, आप टूर्नामेंट में अच्छी रिदम पाने के लिए और भी ज्यादा फोकस करते हैं।"

सेन ने कहा कि उनकी तैयारी खास तौर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे हफ्तों के लिए पीक पर पहुंचने के लिए है। जब आप इतने सारे टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, तो कभी-कभी आपके लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन मुश्किल होता है। मेरा मतलब है, ये ऐसे टूर्नामेंट हैं जिनमें आप बहुत शार्प अप्रोच के साथ आना चाहते हैं और टूर्नामेंट के लिए बहुत फ्रेश रहना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ इसी के लिए तैयारी करता हूं।

उन्होंने कहा, "भारतीय टीम को स्थानीय समर्थन से आत्मविश्वास मिल सकता है। मेरा पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत अच्छा अनुभव था। होम क्राउड हमें फायदा देता है। हम यहां लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं। मैं इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। यह दिल्ली में हो रहा है। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं। मैं इस टूर्नामेंट के लिए बहुत उत्साहित हूं।"

दर्शकों की अहमियत पर सेन ने कहा, "एक बार जब भीड़ आ जाएगी, तो शटल अलग तरह से व्यवहार करेगी। इसलिए आपको बस इसके हिसाब से ढलना होगा। मेरा मतलब है, यह काफी हद तक एक जैसा दिखता है। टूर्नामेंट के ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छे रहे हैं। एक बार जब पहले राउंड के मैच शुरू हो जाएंगे, तो दूसरे राउंड में हमें कोर्ट के कंडीशन का भी बेहतर अंदाजा हो जाएगा।"

--आईएएनएस

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