डेविस कप: साउथ कोरिया के खिलाफ भारत की कमान संभालेंगे नागल और भांबरी

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ कोरिया के खिलाफ डेविस कप क्वालीफायर के दूसरे दौर के अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम सोल जाएगी, जहां 18 और 19 सितंबर को मुकाबले खेले जाने हैं। इस दौरान भारतीय टीम की उम्मीदें सिंगल्स के लीडर सुमित नागल और डबल्स के स्पेशलिस्ट युकी भांबरी पर टिकी होंगी।

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यह मुकाबला ओलंपिक टेनिस सेंटर के हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा और जीतने वाली टीम को नवंबर में इटली के बोलोग्ना में होने वाले डेविस कप 'फाइनल 8' में जगह मिलेगी।

वर्ल्ड नंबर 235 नागल भारत की सिंगल्स टीम की अगुवाई करेंगे। उनके साथ दक्षिणेश्वर सुरेश (नंबर 393) और 19 वर्षीय मानस धामने (नंबर 362) भी होंगे, जिन्हें पहली बार डेविस कप के लिए चुना गया है।

डबल्स में भारत के सबसे ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ी (नंबर 28) युकी भांबरी, डबल्स में 57वें नंबर के खिलाड़ी एन श्रीराम बालाजी के साथ जोड़ी बनाएंगे। टीम में अधिकतर वही खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने बेंगलुरु में पहले दौर में नीदरलैंड्स के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल की थी।

उस मुकाबले में सुरेश का प्रदर्शन शानदार रहा था और भारत की तीनों जीतों में उनका अहम योगदान था। उन्होंने दूसरे सिंगल्स मैच में वर्ल्ड नंबर 88 खिलाड़ी जैस्पर डी जोंग को हराकर शुरुआत की और फिर भांबरी के साथ मिलकर डबल्स का प्वाइंट जीता। इसके बाद, निर्णायक पांचवें मैच में उन्होंने संयम बनाए रखते हुए गाइ डेन ओडेन को हराया और भारत को दूसरे दौर में पहुंचाया।

मुख्य टीम में मानस धामने को शामिल करना ही एकमात्र बड़ा बदलाव है। सिद्धार्थ रावत को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है, जबकि हालिया प्रदर्शन के आधार पर अर्नब पापरकर को अतिरिक्त रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है।

यह मुकाबला भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 2019 में मौजूदा फॉर्मेट लागू होने के बाद से यह डेविस कप क्वालीफायर के दूसरे दौर में देश की पहली उपस्थिति होगी। जीत मिलने पर भारत नए ढांचे के तहत पहली बार 'फाइनल 8' में भी जगह बना लेगा। वहीं, साउथ कोरिया को बढ़े हुए डेविस कप फाइनल में खेलने का अनुभव है; वे 2022 और 2023 में 16 टीमों वाले इस इवेंट में हिस्सा ले चुके हैं।

इस प्रतियोगिता में भारत का इतिहास शानदार रहा है। टीम 1966, 1974 और 1987 में तीन बार रनर-अप रही है, हालांकि ये उपलब्धियां पुराने फॉर्मेट के दौरान मिली थीं। साउथ कोरिया के साथ उनका पिछला मुकाबला 2016 में हुआ था, जब भारत ने चंडीगढ़ में ग्रास कोर्ट पर एशिया/ओशिनिया ग्रुप-वन टाई में 4-1 से जीत हासिल की थी।

सोल में होने वाले मुकाबले से 'फाइनल 8' में सीधे जगह बनाने का मौका मिलेगा, इसलिए भारत नीदरलैंड पर मिली जीत के मोमेंटम को बनाए रखने और मौजूदा डेविस कप फॉर्मेट में बड़ी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेगा।

साउथ कोरिया के खिलाफ डेविस कप टाई के लिए भारत की टीम: सुमित नागल, मानस धामने, दक्षिणेश्वर सुरेश, युकी भांबरी, एन श्रीराम बालाजी।

रिजर्व: सिद्धार्थ रावत

अतिरिक्त रिजर्व: अर्णब पापरकर

--आईएएनएस

आरएसजी