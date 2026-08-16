'हमने हर सेकंड अपना सब कुछ दिया', ऑस्ट्रेलिया पर यादगार जीत के बाद बोले 'प्लेयर ऑफ द मैच' हसन महमूद

डार्विन, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर यह बांग्लादेश की पहली जीत है। बांग्लादेश की जीत के नायक तेज गेंदबाज हसन महमूद रहे, जिन्होंने मुकाबले में कुल 9 विकेट चटकाए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अनुशासन और गेंदबाजी करते हुए पूर्ण समर्पण को दिया।

महमूद ने बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट चटकाए और दूसरी इनिंग में 3 विकेट निकाले। महमूद की शानदार गेंदबाजी के चलते बांग्लादेश की टीम पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर समेटने में सफल रही। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 426 रन बनाए और 228 रनों की विशाल बढ़त हासिल की। हालांकि, दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए और पूरी टीम 284 रन बनाकर ऑलआउट हुई। ऑस्ट्रेलिया से मिले 57 रनों के लक्ष्य को बांग्लादेश ने एक विकेट खोकर हासिल किया।

ऐतिहासिक जीत के लिए की गई तैयारी के बारे में बताते हुए महमूद ने कहा कि टीम ने नतीजे की चिंता करने के बजाय अपने प्रोसेस पर भरोसा करने पर ध्यान दिया। मैच के बाद महमूद ने कहा, "हमने मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान हर सेकंड अपना सब कुछ दिया, अपने प्रोसेस पर भरोसा करने और आखिरी नतीजे के बजाय उसे पूरा करने पर ध्यान देने की क्लियर सोच रखी। हम पूरे पांच दिन मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, यह जानते हुए कि नतीजे अपने आप मिलेंगे।"

महमूद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ विस्तार से प्लानिंग जरूरी थी, लेकिन उन प्लान को लगातार लागू करने से फर्क पड़ा।उन्होंने कहा, "वीडियो फुटेज देखने के बाद हमारे पास कोच और एनालिस्ट के साथ खास टीम प्लान थे, लेकिन मैदान पर उन प्लान को लगातार लागू करने से ही फर्क पड़ा। घास वाली पिच पर पहले गेंदबाजी करने के लिए भी बहुत सब्र और लगन की जरूरत थी। यह सब अनुशासित लाइन और लेंथ पर टिके रहने के बारे में था।"

यह जीत बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर दूसरी टेस्ट जीत है। इससे पहले, टीम ने साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने यह बात भी सुनिश्चित कर दी है कि वह दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज को हार नहीं सकता है। महमूद ने आगे कहा, "बांग्लादेश में मेरा परिवार, दोस्त और गृहनगर समुदाय मुझे गेंदबाजी रोटेशन में वापस देखकर बहुत खुश होंगे। मुझे पता है कि वे इस पल का जश्न मना रहे होंगे, और यह मेरे लिए सब कुछ है।"

--आईएएनएस

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