डूरंड कप 2026: ट्रॉफी टूर के साथ झारखंड ने किया ऐतिहासिक मेजबानी का स्वागत

रांची, 18 जुलाई (आईएएनएस)। 135वें डूरंड कप का ट्रॉफी टूर शनिवार को रांची पहुंचा। गुवाहाटी में सफल आयोजन के बाद टूर्नामेंट की तीनों प्रतिष्ठित ट्रॉफियों का भव्य स्वागत भारतीय सेना की पूर्वी कमान की तरफ से दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित केरकेट्टा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह के दौरान किया गया।

Read More

इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर और कॉम्बैट आईबीजी 23 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सज्जन सिंह मान सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इनके अलावा, झारखंड सरकार के खेल विभाग के निदेशक छवि रंजन (आईएएस), कॉम्बैट आईबीजी 23 के चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर ब्रिगेडियर के. आनंद, 61 इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मनोज कुमार झा, डूरंड कप आयोजन समिति के नोडल ऑफिसर कर्नल अमित कुमार यादव और रांची के नोडल ऑफिसर कर्नल हेम चंद्र के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी, भाग लेने वाले क्लबों के प्रतिनिधि, प्रायोजक, पार्टनर और फुटबॉल जगत के सदस्य भी मौजूद थे।

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, "रांची में 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप का स्वागत करना बहुत गर्व और खुशी की बात है। हम 26 जुलाई को होने वाले उद्घाटन मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रांची के लिए यह सौभाग्य की बात है कि वह भारत के कुछ प्रमुख फुटबॉल क्लबों और एक अंतरराष्ट्रीय टीम की मेजबानी कर रहा है। मुझे यकीन है कि फुटबॉल प्रेमी एक रोमांचक टूर्नामेंट देखेंगे। मैं इस प्रयास को संभव बनाने के लिए मुख्यमंत्री और भारतीय सेना का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी को इस भव्य खेल उत्सव का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सभी आने वाली टीमों और मेहमानों का अपनी पारंपरिक मेहमाननवाजी के साथ स्वागत करते हैं।"

केर्केट्टा ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में डूरंड कप के इतिहास को दिखाने वाली एक स्क्रीनिंग और इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति भवन में टूर्नामेंट की तीन ट्रॉफियों के अनावरण का दृश्य दिखाया गया। गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान और टूर्नामेंट की तीन मशहूर ट्रॉफियों—डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी—के औपचारिक प्रदर्शन से पहले, भांगड़ा, संथाली और छऊ नृत्य के जरिए झारखंड की समृद्ध संस्कृति को दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह की रौनक बढ़ा दी। कार्यक्रम का समापन ट्रॉफी रोड शो को हरी झंडी दिखाकर किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए, कॉम्बैट आईबीजी 23 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने कहा, "पिछले साल जमशेदपुर में डूरंड कप के सफल आयोजन के बाद, अब यह टूर्नामेंट पहली बार रांची तक फैल गया है। यह झारखंड की समृद्ध फुटबॉल परंपरा को और मजबूत करते हुए नए इलाकों में बेहतरीन फुटबॉल पहुंचाने के हमारे संकल्प को दिखाता है। हमें खुशी है कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम डूरंड कप की गौरवशाली विरासत का हिस्सा बन गया है, जिससे राज्य भर के फुटबॉल प्रेमियों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक को देखने का मौका मिलेगा।"

औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद, ट्रॉफी रोड शो डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी को लेकर रांची के मुख्य इलाकों से गुजरा। यह शो कोकर, लालपुर चौक, करमटोली रोड, कचहरी रोड और सुजाता चौक से होते हुए दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन लौटा। यह काफिला न्यूक्लियस मॉल, मोराबादी ग्राउंड और फिरायालाल चौक पर रुका, जहां झारखंड सरकार के कला, संस्कृति, खेल और युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आर्मी बैंड के प्रदर्शन ने ट्रॉफी टूर को एक शानदार सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। हर पड़ाव पर बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी इन मशहूर ट्रॉफियों को करीब से देखने के लिए जमा हुए, जो डूरंड कप की मेजबानी करने वाले शहर के तौर पर रांची के पहले अध्याय को लेकर बढ़ते उत्साह को दर्शाता है।

ट्रॉफी टूर सोमवार, 20 जुलाई को गुमला में एक खास आउटरीच प्रोग्राम के साथ जारी रहेगा। यहां टूर्नामेंट की तीन मशहूर ट्रॉफियों का जिला प्रशासन स्वागत करेगा और फिर शहर में रोड शो निकाला जाएगा। यह काफिला टावर चौक और पटेल चौक पर रुकेगा और परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देगा। यह प्रोग्राम अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में खत्म होगा, जहां झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के मंत्री सुदिव्य कुमार और कॉम्बैट आईबीजी 23 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सज्जन सिंह मान लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद लड़कों का एक एग्जिबिशन फुटबॉल मैच और पुरस्कार वितरण समारोह होगा और फिर ट्रॉफी टूर का झारखंड का चरण पूरा होगा।

डूरंड कप के नए होस्ट वेन्यू के तौर पर, रांची टूर्नामेंट के लगातार विस्तार में एक अहम जगह रखती है। झारखंड की राजधानी का इसमें शामिल होना डूरंड कप ऑर्गनाइजिंग कमिटी की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है जिसके तहत वे टॉप-लेवल फुटबॉल को उभरते हुए स्पोर्ट्स सेंटर्स तक ले जा रहे हैं और साथ ही पूर्वी भारत में टूर्नामेंट की पहुंच को मजबूत कर रहे हैं।

135वां डूरंड कप 25 जुलाई से 23 अगस्त तक कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, शिलांग और इंफाल में आयोजित होगा। इसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें श्रीलंकाई आर्म्ड फोर्सेस के रूप में एक विदेशी टीम भी शामिल है। ये टीमें छह वेन्यू पर 43 मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत 25 जुलाई को विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में मोहन बागान सुपर जाइंट और ईस्ट बंगाल एफसी के बीच कोलकाता डर्बी के साथ होगी और इसका फाइनल 23 अगस्त को इसी वेन्यू पर खेला जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी