डीपीएल: 'नीलामी प्रक्रिया संतोषजनक', पुरानी दिल्ली-6 फ्रेंचाइजी के मालिक आकाश नांगिया का बयान

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग-2026 के लिए बुधवार को हुई नीलामी में पुरानी दिल्ली-6 फ्रेंचाइजी के मालिक आकाश नांगिया बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें लगभग वही मिला जो हम चाहते थे।

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दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी पर पुरानी दिल्ली 6 फ्रेंचाइजी के मालिक और निदेशक आकाश नांगिया ने कहा है कि हमने कुछ बेहतरीन चुनाव किए हैं। हमारे साथ अनुज रावत हैं। इसके अलावा कई दूसरे खिलाड़ी भी हैं। रोहन राणा और दिग्वेश राठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जसवाल को भी साइन किया है। आईपीएल प्रतिभाओं के इतने मजबूत पूल के साथ, यह खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत दिखाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है।

उन्होंने कहा, "यह एक शानदार प्रक्रिया है। आप हमेशा यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि चीजें कैसे सामने आएंगी। पजल में बहुत सारे मूविंग पीस होते हैं, इसलिए आप 100 प्रतिशत निश्चित नहीं हो सकते। हम खुश हैं कि हमें लगभग वही मिला जो हम चाहते थे।"

दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) सीजन 3 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 1 जुलाई को दिल्ली में हुई। 8 पुरुष और 4 महिला फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम तैयार करने के लिए बोली लगाई। नीलामी में 400 से ज्यादा पुरुष और 200 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल थे। 65 पुरुष और 28 महिला खिलाड़ियों को नीलामी से पहले ही उनकी फ्रेंचाइजी ने रिटेन कर लिया था।

सीजन से पहले, 8 पुरुष फ्रेंचाइजी में से प्रत्येक को कुल 1.5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जिसमें से रिटेंशन की रकम पहले ही काट ली गई थी। शेष रकम का इस्तेमाल प्रत्येक फ्रेंचाइजी को नीलामी के दौरान करना था। 4 महिला फ्रेंचाइजी में से प्रत्येक को 75 लाख रुपए का बजट दिया गया था। रिटेंशन की कटौती के बाद समायोजन किया गया था।

दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) का तीसरा सीजन 31 जुलाई से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा। एक महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पुरुषों की आठ टीमें और महिलाओं की चार टीमें हिस्सा लेंगी। पिछले सीजन में, नीतीश राणा की कप्तानी वाली वेस्ट दिल्ली लायंस ने अपना पहला डीपीएल खिताब जीता था। इस टीम ने फाइनल मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से मात दी थी। महिलाओं की प्रतियोगिता में श्वेता सहरावत की अगुवाई वाली साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने फाइनल में सेंट्रल दिल्ली क्वींस को हराकर चैंपियनशिप जीती थी।

--आईएएनएस

पीएके