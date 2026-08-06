डीपीएल 2026: सिर्फ 9 रन देकर झटके 3 विकेट, नवदीन सैनी बोले- हमने योजनाओं पर भरोसा करते हुए उन्हें बखूबी अंजाम दिया

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के 12वें मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के विरुद्ध 39 रन से शानदार जीत दर्ज की। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार को बारिश से प्रभावित मुकाबले में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने 2 ओवरों में महज 9 रन देकर 3 विकेट हासिल करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

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जीत के बाद सैनी ने कहा, "जीत से बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले दो मुकाबलों में हमने एक करीबी मैच जीता था और एक हारा था, इसलिए आज हमारे लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी था। इस जीत का सबसे बड़ा कारण हमारी प्लानिंग और उसे सही तरह से लागू करना था। हमने अपनी योजनाओं पर भरोसा करते हुए उन्हें बखूबी अंजाम दिया।"

सैनी ने ओपनर यजस शर्मा (29 गेंदों में नाबाद 64 रन) की भी तारीफ की, जिन्होंने एक और मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी है। सैनी ने कहा, "यजस बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम सभी घरेलू क्रिकेट और लोकल टूर्नामेंट में उनकी काबिलियत के बारे में जानते हैं। उन्हें इसका पूरा फायदा उठाते और अपना टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है।"

बारिश के कारण मैच को 10-10 ओवरों का कर दिया गया था, ऐसे में सैनी ने बताया कि टीम ने हालात के हिसाब से खुद को कैसे ढाला। उन्होंने कहा, "हमें पता था कि मैच छोटा होने वाला है, इसलिए हमने उसी हिसाब से प्लानिंग की। 10 ओवरों के मैच में विरोधी टीम हमेशा शुरू से ही अटैक करने की कोशिश करती है। हमारा ध्यान अपनी योजनाओं पर टिके रहने और उन्हें अच्छी तरह से लागू करने पर था, और इससे फायदा हुआ।"

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 10 ओवरों में 2 विकेट खोकर 132 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स 9.4 ओवरों में 93 रन पर सिमट गई। सीजन की तीसरी जीत के साथ आउटर दिल्ली वॉरियर्स प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि 3 में से 2 मैच गंवाने के बाद साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स सातवें स्थान पर खिसक गई।

--आईएएनएस

आरएसजी