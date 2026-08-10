डीपीएल 2026: लायंस ने राइडर्स को 8 विकेट से रौंदा, कप्तान अनुज के दम पर पुरानी दिल्ली ने 'वारियर्स' को चटाई धूल

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 में सोमवार को 'वेस्ट दिल्ली लायंस' और 'पुरानी दिल्ली 6' ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।

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अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिन का पहला मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसमें वेस्ट दिल्ली लायंस ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 'डकवर्थ लुईस नियम' के आधार पर 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। बारिश के कारण मैच बाधित होने के बाद वेस्ट दिल्ली लायंस के सामने सात ओवरों में 58 रन का संशोधित लक्ष्य रखा गया, जिसे टीम ने महज 4.1 ओवर में हासिल कर लिया।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 15 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 95 रन ही बना सकी। इस टीम के लिए सुजल सिंह ने सर्वाधिक 34 रन बनाए, जबकि अर्पिल राणा ने 32 रन की पारी खेली। वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से गेंदबाजी में मयंक गुसाईं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि शुभम दुबे ने भी 3 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके।

संशोधित लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस को शुरुआती झटका लगा और अंकित कुमार तीन गेंदों पर चार रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, उनके विकेट का टीम की रन चेज पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके बाद कृष्ण यादव और जितेश सिंह ने मोर्चा संभाला। कृष्ण यादव ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उन्होंने महज 14 गेंदों पर नाबाद 34 रन की तूफानी पारी खेलकर वेस्ट दिल्ली लायंस को 4.1 ओवरों में जीत दिलाई। विपक्षी टीम से दोनों विकेट सिमरजीत सिंह ने हासिल किए।

अगले मैच में 'पुरानी दिल्ली 6' ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ 7 विकेट से दमदार जीत हासिल की। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आउटर दिल्ली वॉरियर्स 19.1 ओवरों में 165 रन पर सिमट गई। प्रियांश आर्य ने यजस शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 17 गेंदों में 43 रन की साझेदारी की। प्रियांश 19 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए, जबकि यजस ने 7 गेंदों में 21 रन बनाए।

टीम ने 95 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। यहां से शिवम शर्मा ने अक्षय सैनी के साथ छठे विकेट के लिए 43 गेंदों में 55 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। अक्षय 49 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिवम ने 22 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से पंकज जायसवाल ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि रजनीश दादर, उद्धव मोहन और दिग्वेश राठी ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में 'पुरानी दिल्ली 6' ने 15.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम ने 9 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान अनुज रावत ने आर्यन गौड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए 70 गेंदों में 151 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। अनुज 38 गेंदों में 8 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 92 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आर्यन ने 40 गेंदों में 8 बाउंड्री के साथ 57 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को आसान जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से तीनों विकेट हर्ष त्यागी को मिले।

--आईएएनएस

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