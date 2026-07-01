डोड्डापनेनी कल्याण कृष्णा को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) ने बुधवार को बताया कि आंध्र के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डापनेनी कल्याण कृष्णा को राज्य का क्रिकेट ऑपरेशन्स का निदेशक बनाया गया है।

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मंगलगिरी में हुई एसीए की वार्षिक जनरल मीटिंग (एजीएम) में इस नियुक्ति को कन्फर्म किया गया। एसीए ने अपने बयान में कहा, "एसीए हमारे क्रिकेट ऑपरेशन्स को मजबूत करने और इस क्षेत्र में खेल के लिए भविष्य के मजबूत विकास को आगे बढ़ाने में कल्याण कृष्णा के नेतृत्व का इंतजार कर रहा है।"

डोड्डापनेनी कल्याण कृष्णा ने आईएएनएस से बात करते हुए अपनी नियुक्ति के लिए एसीए अध्यक्ष केसिनेनी शिवनाथ और सचिव सना सतीश बाबू को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, "मैं एसीए के अध्यक्ष और सचिव का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और यह भूमिका दी। मैं आंध्र टीम में एक खिलाड़ी के तौर पर था और अब मैं ऑफ-फील्ड रोल में टीम के साथ वापस आ गया हूं। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि खेलने का समय खत्म होने के बाद वह खेल को कुछ वापस दे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि अब मैं ऐसा कर पा रहा हूं।"

कल्याण कृष्णा 2026/27 घरेलू सीजन की रणनीति बनाने के लिए आंध्र के हेड कोच गैरी स्टीड के साथ भी काम करेंगे।

उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए करियर में बदलाव जैसा है। मैंने अब तक कमेंटेटर के तौर पर अच्छी पहचान बनाई है और अब यह रोल निभाना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे यकीन है कि मैं इसके साथ पूरा न्याय करूंगा और एसीए द्वारा अब तक किए गए अच्छे काम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी प्राथमिकताओं में राज्य में पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में खेल की पहुंच बढ़ाना और ऐसे और खिलाड़ी तैयार करना शामिल है जो आगे चलकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें।"

42 साल के कल्याण कृष्णा ने आंध्र की तरफ से 51 प्रथम श्रेणी और 42 लिस्ट ए मैच खेले हैं। दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी में 154 और लिस्ट ए क्रिकेट में 52 विकेट लिए थे।

--आईएएनएस

पीएके