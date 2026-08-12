डब्ल्यूपीजीटी 2026: रिद्धिमा की शानदार वापसी, 12वें लेग में 3-शॉट की बढ़त बनाई

बेंगलुरु, 12 अगस्त (आईएएनएस)। विमेंस प्रो गोल्फ टूर 2026 के शुरुआती छह लेग में तीन जीत के बाद रिद्धिमा दिलावरी ने बुधवार को बेंगलुरु के प्रेस्टीज गोल्फशायर में 12वें लेग के पहले राउंड में शानदार प्रदर्शन किया।

रिद्धिमा ने 5-अंडर 67 का स्कोर करके शेष खिलाड़ियों पर तीन-शॉट की अच्छी बढ़त बनाई। गुरुग्राम की इस गोल्फर ने अपने राउंड में छह बर्डी लगाईं और सिर्फ एक बोगी की। तीन खिलाड़ी (एमेच्योर कीर्तना राजीव, मन्नत बरार और 10वें लेग की विजेता विधात्री उर्स) 2-अंडर 70 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं।

कीर्तना ने चार बर्डी और दो बोगी लगाईं, जबकि मन्नत ने तीन बर्डी और 18वें होल पर एक बोगी की। विधात्री ने पहले होल पर एक बोगी की और तीन बर्डी लगाईं, जो सभी कोर्स के फ्रंट नाइन में थीं।

अनुभवी अमनदीप द्राल, नेहा त्रिपाठी और श्वेता मानसिंह समेत चार खिलाड़ी अनघा वेंकटेश के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहीं। इन सभी ने इवन पार 72 का स्कोर किया, क्योंकि दिन भर में केवल आठ खिलाड़ी ही इवन पार या उससे बेहतर स्कोर कर पाए।

पांच खिलाड़ियों का एक और ग्रुप (हीना कांग, दुर्गा निट्टूर, ओविया रेड्डी, एमेच्योर अनुष्का गुप्ता और जैस्मीन शेखर) 1-ओवर 73 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहा।

हैरान करने वाले नतीजों में वाणी कपूर शामिल रहीं, जो 76 के स्कोर के साथ टी-26 पर रहीं, जबकि पिछले हफ्ते की विजेता स्नेहा सिंह (78) टी-35 पर रहीं। सान्वी सोमू, जिन्होंने इस सीजन में यूरोप में एलईटी एक्सेस सीरीज में काफी खेला है, ने 75 का स्कोर किया और टी-21 पर रहीं। स्नेहा सिंह, जिन्हें पिछले हफ्ते लंबे समय से चली आ रही जीत की कमी को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, उम्मीद करेंगी कि वे उस आत्मविश्वास को टूर के 12वें लेग में भी बनाए रखेंगी। इस हफ्ते वे प्रेस्टीज गोल्फशायर में एक बार फिर मजबूत खिलाड़ियों का सामना करेंगी, जो खूबसूरत नंदी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है।

इस हफ्ते स्नेहा की मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में वाणी कपूर, विधात्री उर्स, ऑर्डर ऑफ मेरिट लीडर रिद्धिमा दिलावरी, अमनदीप द्राल, दुर्गा नित्तूर, हीना कांग, मन्नत बरार, अन्विता नरेंद्र और जैस्मीन शेखर शामिल होंगी। इस हफ्ते सान्वी सोमू भी वापसी कर रही हैं, जिन्होंने यूरोप में लेडीज एक्सेस टूर पर काफी अनुभव हासिल किया है। स्नेहा के लिए बड़ी चुनौती लगातार अच्छा प्रदर्शन करना और यह पक्का करना होगा कि फॉर्म में उनकी यह वापसी एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा बने।

--आईएएनएस

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