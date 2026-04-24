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Indian Premier League : मुकेश की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर उतरे सीएसके के खिलाड़ी

मुकेश चौधरी की मां के निधन पर सीएसके का भावुक समर्थन, खिलाड़ियों ने पहनी काली पट्टी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 24, 2026, 05:04 AM
मुकेश की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर उतरे सीएसके के खिलाड़ी

मुंबई: आईपीएल 2026 का 33वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सीएसके के सभी खिलाड़ी मुकेश चौधरी की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए हाथों पर काली पट्टी बांधकर खेल रहे हैं।

सीएसके ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया था कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहीं मुकेश चौधरी की मां का निधन हो गया। टीम ने अपने इस पोस्ट में मुकेश और उनके परिवार के लिए अपनी संवेदना और सपोर्ट दिखाया था।

फ्रेंचाइजी ने लिखा, "सीएसके परिवार मुकेश चौधरी की मां के निधन पर दुख जताता है। हम मुकेश और उनके परिवार के साथ खड़े हैं।" मुकेश की मां का निधन मंगलवार को हो गया था, जिसके बाद वह अंतिम संस्कार के लिए घर (राजस्थान) लौट गए थे।

हालांकि, मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर मुकेश चौधरी सीएसके की ओर से इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। मुकेश ने इस सीजन सीएसके की तरफ से एकमात्र मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का विकेट चटकाया था। मुकेश साल 2022 से सीएसके टीम से जुड़े हुए हैं। आईपीएल 2022 में उन्होंने 16 विकेट अपने नाम किए थे। मुकेश चौधरी ने अपने आईपीएल करियर में अब तक कुल 17 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान कुल 19 विकेट निकाले हैं। 46 रन देकर 4 विकेट उनका सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है।

सीएसके के खिलाफ मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एमआई ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ने मैथ्यू शॉर्ट को बाहर करते हुए उनके स्थान पर प्रशांत वीर को मौका दिया है। वीर को ऑक्शन में सीएसके ने 14.20 की बोली लगाते हुए टीम में शामिल किया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 2 में जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।

--आईएएनएस

 

 

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