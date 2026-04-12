Chennai Super Kings Innings : संजू सैमसन ने लगाया चौथा शतक, डीसी के खिलाफ सीएसके ने बनाए 212 रन

चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ जीत के लिए 213 रन का टारगेट रखा है। सीएसके को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में संजू सैमसन की शतकीय पारी और आयुष म्हात्रे का अर्धशतक अहम रहा।

एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी सीएसके ने निर्धारित ओवरों में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। इस टीम को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 6.2 ओवरों में 62 रन की साझेदारी की।

गायकवाड़ ने 18 गेंदों में 1 चौके के साथ 15 रन की पारी खेली। इसके बाद संजू ने आयुष म्हात्रे के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 गेंदों में 113 रन जुटाते हुए टीम को 175 के स्कोर तक पहुंचा दिया। म्हात्रे 36 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों के साथ 59 के स्कोर पर रिटायर्ड आउट हुए। इसके बाद संजू ने 52 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर का चौथा शतक रहा।

संजू ने शिवम दुबे के साथ तीसरे विकेट के लिए 15 गेंदों में 37 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। संजू 56 गेंदों में 4 छक्कों और 15 चौकों के साथ 115 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि दुबे ने 10 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ नाबाद 20 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से एकमात्र सफलता कप्तान अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने 4 ओवरों में 39 रन देकर 1 विकेट निकाला।

दिल्ली कैपिटल्स 3 में से 2 मैच जीतकर चौथे पायदान पर मौजूद है, जबकि सीएसके शुरुआती तीनों मैच गंवाकर सबसे अंतिम स्थान पर है।

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार।

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत, खलील अहमद।

--आईएएनएस