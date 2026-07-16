चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026: फ्रांसीसी खिलाड़ी फिरोज्जा ने प्रणेश के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत की

चेन्नई, 16 जुलाई (आईएएनएस)। चेन्नई के वेस्टिन होटल में गुरुवार को भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट 'चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026' के चौथे संस्करण के पहले दिन, फ्रांसीसी ग्रैंडमास्टर अलीरेजा फिरोज्जा ने भारतीय ग्रैंड मास्टर (जीएम) एम. प्रणेश के खिलाफ एकमात्र जीत दर्ज की।

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काले मोहरों से खेलते हुए, फिरोज्जा ने 79 चालों तक चले एक लंबे मुकाबले में प्रणेश को हराया। फ्रांसीसी खिलाड़ी ने 'रूक-पॉन एंडिंग' (अंतिम चरण) में एफ-फाइनल पर अपने प्यादे का बेहतरीन इस्तेमाल किया।

दिन के अन्य मुकाबलों में, वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश और जीएम निहाल सरीन के बीच हुआ भारतीय खिलाड़ियों का मुकाबला ड्रॉ पर छूटा, जबकि जीएम अर्जुन एरिगैसी और जीएम दिमित्री आंद्रेकिन के बीच मैच 42 चालों के बाद ड्रॉ रहा। नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव और जीएम हंस नीमन के बीच हुआ मुकाबला 44 चालों के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

इस टूर्नामेंट में आठ ग्रैंडमास्टर 'डबल-राउंड रॉबिन' फॉर्मेट में एक-दूसरे का सामना करेंगे। सभी मैच गुरुवार से दोपहर 3:00 बजे शुरू होंगे।

चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट कई खिलाड़ियों के शतरंज के सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है। गुकेश ने इसके पहले संस्करण में खिताब जीता था और बाद में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया और अंततः विश्व चैंपियन बने। इस साल मैदान में उतरने वाले खिलाड़ियों में वे एकमात्र पूर्व चैंपियन होंगे।

परिणाम (राउंड 1):

जीएम नोदिरबेक अब्दुसात्तोरोव (0.5) ने जीएम हंस नीमन (0.5) के साथ ड्रॉ खेला।

जीएम अर्जुन एरीगैसी (0.5) ने जीएम दिमित्री आंद्रेइकिन (0.5) के साथ ड्रॉ खेला।

जीएम एम प्राणेश (0) जीएम अलीरेजा फिरोजा (1) से हार गए।

जीएम डी गुकेश (0.5) ने जीएम निहाल सरीन (0.5) से ड्रॉ खेला।

राउंड 2 जोड़ी:

जीएम हंस नीमन (0.5) बनाम जीएम निहाल सरीन (0.5)

जीएम अलीरेजा फिरोजा (1) बनाम जीएम डी गुकेश (0.5)

जीएम दिमित्री आंद्रेइकिन (ओ.5) बनाम जीएम एम प्रणेश (0)

जीएम नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव (0.5) बनाम जीएम अर्जुन एरिगैसी (0.5)

--आईएएनएस

आरएसजी