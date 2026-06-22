चेन्नई बुल्स ने विमेंस रग्बी प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में जगह बनाई

हैदराबाद, 22 जून (आईएएनएस)। चेन्नई बुल्स ने पहली महिला रग्बी प्रीमियर लीग (आरपीएल) 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। चैंटेल मिएल की कप्तानी में इस टीम ने 5 लीग मुकाबलों के बाद टेबल में शीर्ष पर रहते हुए खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। चेन्नई बुल्स मंगलवार को गाचीबोवली स्टेडियम में फाइनल मैच खेलेगी।

Read More

खिताबी मुकाबले में पहुंचने के बाद चेन्नई बुल्स विमेंस की कप्तान चैंटेल मिएल ने कहा, "मैं फाइनल को लेकर बहुत उत्साहित हूं। कल (रविवार) रात का मुकाबला बेहद मुश्किल था, लेकिन आखिरी पल में जीत हासिल करना पिछले कुछ हफ्तों में की गई कड़ी मेहनत का शानदार नतीजा है। फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनकर खुशी हो रही है। टीम अब तरोताजा है और वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है; उम्मीद है कि कल (मंगलवार) हम फाइनल जीतेंगे।"

चेन्नई बुल्स की अमनदीप कौर ने कहा, "फाइनल में पहुंचकर बहुत खुशी हो रही है। पूरी टीम फाइनल खेलने के लिए बेताब है। हमारा ध्यान अपने आखिरी लक्ष्य पर है, जो हमेशा से रग्बी प्रीमियर लीग के महिला संस्करण का पहला चैंपियन बनना है।"

कप्तान चैंटेल मिएल, उप-कप्तान एडिया पाइक, कारमेन इजिक और सवाना बॉडर ने कैप्ड इंटरनेशनल खिलाड़ियों के तौर पर अपनी काबिलियत साबित की है। भारतीय खिलाड़ी अमनदीप कौर और संध्या रानी टुडू टीम में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और कई बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीत चुकी हैं। भारतीय टीम की सीनियर सदस्य संध्या राय सीजन की शुरुआत में ही बाहर हो गई थीं, लेकिन इससे चेन्नई बुल्स की पहली ट्रॉफी जीतने की कोशिश में कोई रुकावट नहीं आई।

लीग स्टेज में चेन्नई बुल्स के नतीजे मिले-जुले रहे; उन्होंने दिल्ली रेड्ज और मुंबई ड्रीमर्स के खिलाफ मैच ड्रॉ खेले। उन्हें सिर्फ कोलकाता बंगा टाइगर्स से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद, उन्होंने लगातार तीन मैच जीते और फाइनल से पहले दिल्ली रेड्ज, कोलकाता बंगा टाइगर्स और मुंबई ड्रीमर्स को शिकस्त दी। मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इस शानदार प्रदर्शन से फाइनल मैच से पहले टीम का हौसला काफी बढ़ा है।

--आईएएनएस

आरएसजी