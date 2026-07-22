चेल्सी फुटबॉल क्लब से जुड़े इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी मॉर्गन रोजर्स, 7 साल का हुआ करार

लंदन, 22 जुलाई (आईएएनएस)। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी मॉर्गन रोजर्स को एस्टन विला से साइन कर लिया है। प्रीमियर लीग क्लब ने कहा कि 23 साल के खिलाड़ी ने 2033 तक स्टैमफोर्ड ब्रिज में रहने के लिए सात साल की डील साइन की है।

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चेल्सी ने मिडफील्डर को कथित तौर पर 117 मिलियन पाउंड की डील पर साइन किया है, जिससे वह अब तक के सबसे महंगे ब्रिटिश खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस गर्मी की शुरुआत में इलियट एंडरसन के 116 मिलियन पाउंड में मैनचेस्टर सिटी में शामिल होने का रिकॉर्ड तोड़ा है।

क्लब द्वारा जारी एक बयान में रोजर्स ने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरे लिए चेल्सी लंदन का सबसे बड़ा क्लब है और एक ऐसा क्लब है जिसकी मैं बचपन से तारीफ करता रहा हूं। मैं नए मैनेजर के साथ प्रोजेक्ट, हमारे पास मौजूद खिलाड़ियों और क्लब की दिशा को लेकर बहुत उत्साहित हूं। इसी वजह से मैं यहां हूं, और क्लब की तरफ से खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

आर्सेनल ने इस ट्रांसफर विंडो में मॉर्गन रोजर्स को अपनी पहली पसंद के फॉरवर्ड के रूप में देखा था। हालांकि, क्लब ने उतनी ट्रांसफर फीस देने से इनकार कर दिया, जितनी प्रीमियर लीग 2025-26 चैंपियन चेल्सी देने के लिए तैयार थी। इसलिए आर्सेनल इस डील को पूरा नहीं कर सका।

चेल्सी से जुड़ने से पहले मॉर्गन रोजर्स ने खुद को प्रीमियर लीग के सबसे प्रतिभाशाली युवा अटैकिंग खिलाड़ियों में शामिल कर लिया है। एस्टन विला के लिए खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 85 प्रीमियर लीग मैचों में गोल और असिस्ट मिलाकर 40 गोल में योगदान दिया। उनके दमदार खेल की बदौलत टीम पिछले सीजन में प्रीमियर लीग के शीर्ष चार में जगह बनाने में सफल रही और बाद में यूईएफए यूरोपा लीग का खिताब भी जीता।

एस्टन विला ने मॉर्गन रोजर्स को विदाई देते हुए कहा कि वह एक शानदार पेशेवर खिलाड़ी रहे हैं। क्लब ने अपने बयान में कहा कि रोजर्स ने हमेशा पूरी मेहनत और समर्पण के साथ क्लब के लिए खेला। रोजर्स के योगदान के लिए क्लब उनका आभार व्यक्त करता है और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। क्लब ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में मिली कई बड़ी सफलताओं और यादगार पलों में रोजर्स की अहम भूमिका रही है।

रोजर्स ने नवंबर 2024 में इंग्लैंड की सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया था। इसके बाद वह नेशनल टीम के नियमित सदस्य बन गए। अब तक वह इंग्लैंड के लिए 22 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। उन्होंने इस साल फीफा विश्व कप में भी इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया, जहां थॉमस ट्यूशेल की टीम तीसरे स्थान पर रही। 1966 में विश्व कप जीतने के बाद यह इंग्लैंड का विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम