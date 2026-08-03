चेल्सी एफसी ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी वैलेंटीन बारको को किया साइन, 2033 तक का हुआ करार

लंदन, 3 अगस्त (आईएएनएस)। चेल्सी एफसी ने आरसी स्ट्रासबर्ग से अर्जेंटीना के इंटरनेशनल खिलाड़ी वैलेंटीन बारको को साइन करने की पुष्टि की है। मिडफील्डर ने 2033 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

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अर्जेंटीना के 22 वर्षीय खिलाड़ी प्री-सीजन के दौरान मैनेजर जाबी अलोंसो और अपनी नई टीम के साथियों के साथ जुड़ेंगे। 22 वर्षीय बारको ने अर्जेंटीना में बोका जूनियर्स के साथ अपना करियर शुरू किया था। अकादमी में आगे बढ़ने के बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया और 2024 में ब्राइटन एंड होव एल्बियन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले कई खिताब जीते।

ससेक्स कोस्ट पर रहने के दौरान, वह कुछ समय के लिए सेविला और आरसी स्ट्रासबर्ग के लिए लोन पर खेले। 2024/25 सीजन में शानदार प्रदर्शन और स्ट्रासबर्ग को यूरोपियन फुटबॉल में जगह दिलाने में मदद करने के बाद, वे स्थायी रूप से स्ट्रासबर्ग से जुड़ गए। पिछले सीजन में सभी प्रतियोगिताओं में 43 मैचों में बारको ने 12 गोल में योगदान दिया। क्लब स्तर पर उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अर्जेंटीना की टीम में शामिल किया गया था। पिछले सीजन में, वे स्ट्रासबर्ग टीम का हिस्सा थे जो यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंची थी।

21 वर्षीय बारको फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचने वाली अर्जेंटीना टीम के सबसे युवा खिलाड़ी थे। हालांकि, खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना का लगातार दूसरी बार ट्रॉफी को अपने नाम करने का सपना अधूरा रह गया था और स्पेन ने 1-0 से बाजी मारी थी। बारको ने अब तक पांच बार अर्जेंटीना की सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में जाम्बिया और आइसलैंड के खिलाफ जीत में दो गोल किए थे और जॉर्डन के खिलाफ ग्रुप स्टेज की जीत में अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया।

जाम्बिया के खिलाफ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में बारको ने अर्जेंटीना की सीनियर टीम के लिए अपना पहला गोल किया था और टीम इस मैच को 5-0 से अपने नाम करने में सफल रही थी। उन्होंने जून 2026 में आइसलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच के दौरान भी अर्जेंटीना के लिए गोल किया था।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम