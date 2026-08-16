कब, कहां और कैसे देख पाएंगे बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का लाइव टेलीकास्ट? जानें टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 साल बाद भारत में हो रही है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाने को बेताब हैं। वहीं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन की दुनिया के इस सबसे बड़े इवेंट की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।

भारत 2009 के बाद पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसमें 64 पुरुष और 64 महिला खिलाड़ी, इसके साथ ही तीन डबल्स कैटेगरी में 48 जोड़ियां सात दिनों तक देश की राजधानी में शीर्ष सम्मान के लिए मुकाबला करेंगी।

टूर्नामेंट के मुकाबले सोमवार से शुरू होंगे, जिसमें पहले दिन पुरुष और महिला सिंगल्स ड्रॉ के टॉप हाफ के मैच खेले जाएंगे। भारत ने 1983 में अपना पहला मेडल जीता था, जब प्रकाश पादुकोण ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। 2011 से भारत ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के हर एडिशन में कम से कम एक मेडल जीता है। लगातार 11 एडिशन में कुल 14 मेडल जीते हैं, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी बराबरी सिर्फ चीन ने की है।

2026 के एडिशन में पहले राउंड के सबसे दिलचस्प सिंगल्स मुकाबलों में से एक में मौजूदा चैंपियन और टॉप सीड चीन के शी युकी का मुकाबला भारत के उभरते हुए स्टार आयुष शेट्टी से होगा। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु, जिनके नाम महिला सिंगल्स में सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल (5) जीतने का संयुक्त रिकॉर्ड है, अपने छठे वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल की तलाश में होंगी।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 कब और कहां खेली जा रही है?

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक होगी।

भारत में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का लाइव कैसे देखें?

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्पोर्ट्स 18 पर देखा जा सकेगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ फैंस जियो सिनेमा पर उठा सकेंगे।

दुनिया भर में स्ट्रीमिंग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल बीडब्ल्यूएफ टीवी और ओलंपिक डॉट कॉम पर उपलब्ध होगी।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम:

पुरुष सिंगल्स: लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी

महिला सिंगल्स: पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा

पुरुष डबल्स: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी, हरिहरन अमसाकरुणन/एमआर अर्जुन

महिला डबल्स: ट्रेसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम/सिमरन सिंघी

मिक्स्ड डबल्स: ध्रुव कपिला/तनीषा क्रास्टो, रोहन कपूर/रुत्विका शिवानी गद्दे (कनाडा)

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का पूरा शेड्यूल:

17 अगस्त: पहला राउंड (सभी इवेंट्स): सुबह 9 बजे (भारतीय समय के अनुसार)

18 अगस्त: पहला/दूसरा राउंड: सुबह 9 बजे (भारतीय समय के अनुसार)

19 अगस्त: दूसरा राउंड: सुबह 9 बजे (भारतीय समय के अनुसार)

20 अगस्त: राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल): सुबह 10 बजकर 30 मिनट (भारतीय समय के अनुसार)

21 अगस्त: क्वार्टर-फाइनल: सुबह 10 बजकर 30 मिनट (भारतीय समय के अनुसार)

22 अगस्त: सेमीफाइनल: सुबह 10 बजकर 30 मिनट (भारतीय समय के अनुसार)

23 अगस्त: फाइनल: दोपहर 1 बजे (भारतीय समय के अनुसार)

--आईएएनएस

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