बीसीसीआई ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए रोडमैप तैयार किया: सचिव देवजीत सैकिया

गुवाहाटी, 21 जून (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक व्यवस्थित रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है। सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले नेशनल टीम को 50-ओवरों के मुकाबलों के लिए पर्याप्त अभ्यास मिले।

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गुवाहाटी में सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए एक स्पष्ट योजना पर काम कर रहा है। इस लंबी अवधि की प्लानिंग प्रक्रिया में सेलेक्टर, सपोर्ट स्टाफ और हेड कोच सभी शामिल हैं।

सैकिया ने कहा, "बीसीसीआई वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक स्पष्ट रास्ता तैयार कर रहा है। हमारे पास अभी से लेकर अक्टूबर 2027 में टूर्नामेंट शुरू होने तक पर्याप्त वनडे मैच होंगे। हमने इंग्लैंड में होने वाले तीन वनडे मुकाबलों के लिए टीम की घोषणा कर दी है, जो 14 से 19 जुलाई के बीच खेले जाएंगे।"

बीसीसीआई सचिव ने कहा कि टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर के साथ मिलकर योजना बनाई जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत इस ग्लोबल इवेंट के लिए अच्छी तरह तैयार हो। उन्होंने कहा, "सेलेक्टर, सपोर्ट स्टाफ और हेड कोच सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"

ये बातें ऐसे समय में सामने आई हैं, जब भारत 2023 एडिशन के फाइनल में पहुंचने और 50-ओवर के फॉर्मेट में सबसे मजबूत टीमों में से एक बने रहने के बाद अगले वनडे वर्ल्ड कप चक्र की तैयारी शुरू कर रहा है। इंग्लैंड में 14-19 जुलाई तक होने वाली तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज से टीम मैनेजमेंट को संयोजन को परखने और 2027 टूर्नामेंट की दिशा में काम करने का एक और मौका मिलने की उम्मीद है।

वर्ल्ड कप चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश करने में अभी एक साल से अधिक का समय शेष है। ऐसे में बीसीसीआई वनडे क्रिकेट की कमी से बचने और टूर्नामेंट के लिए भारत की टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे खिलाड़ियों के लिए एक स्पष्ट रास्ता सुनिश्चित करने को लेकर उत्सुक दिख रहा है।

--आईएएनएस

आरएसजी