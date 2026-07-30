बार्सिलोना से जुड़ने के बाद फ्लिक संग काम करने को उत्सुक अदेयेमी, जर्मनी की टीम में वापसी पर निगाहें

मैड्रिड, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बार्सिलोना के नए खिलाड़ी करीम अदेयेमी कोच हांसी फ्लिक के साथ फिर से काम करने के लिए उत्साहित हैं। करीम ने उम्मीद जताई है कि स्पेनिश दिग्गज क्लब में फ्लिक के आने से उन्हें जर्मनी की राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह फिर से हासिल करने में मदद मिल सकती है।

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बोरुसिया डॉर्टमुंड से बार्सिलोना में शामिल हुए 24 वर्षीय फॉरवर्ड ने जर्मनी के लिए 11 मैच खेले हैं, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 की टीम में अपनी जगह नहीं बना सके।

अदेयेमी ने पहले जर्मनी की राष्ट्रीय टीम के साथ फ्लिक के साथ काम किया है और वे कतर में 2022 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे। फॉरवर्ड ने कहा कि फ्लिक के साथ उनके पुराने रिश्ते उन्हें बार्सिलोना में ढलने में मदद करेंगे। 'सिन्हुआ' के अनुसार, अदेयेमी ने स्पेनिश अखबार 'एल मुंडो डेपोर्टिवो' से कहा, "फ्लिक मुझे राष्ट्रीय टीम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हम काफी करीबी हैं।"

फॉरवर्ड को उम्मीद है कि बार्सिलोना के लिए नियमित रूप से खेलने और अच्छा प्रदर्शन करने से जर्मनी की टीम में उनकी वापसी की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि, अदेयेमी मानते हैं कि राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी उनके नए क्लब की स्थिति के बजाय उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, "यह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं राष्ट्रीय टीम में वापसी करता हूं या नहीं। मुझे यकीन है कि अगर मैं अच्छा खेलूंगा, तो मैं वहां रहूंगा।"

अदेयेमी अब बार्सिलोना की उस टीम में खुद को स्थापित करने की कोशिश करेंगे जिसने पिछले दो 'ला लीगा' खिताब जीते हैं। जर्मन खिलाड़ी को भरोसा है कि कैटलन क्लब अपना सफल सफर जारी रख सकता है और आगामी सीजन में और खिताबों के लिए चुनौती पेश कर सकता है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा सीजन होगा, उम्मीद है कि कई खिताब जीतेंगे। हमारे लिए बड़ी चीजें इंतजार कर रही हैं। हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, और हम कर सकते हैं। हम इसी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, और हम हर दिन कड़ी मेहनत करेंगे।"

अदेयेमी को स्पेन के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी लामिन यमल सहित कई स्थापित अटैकिंग खिलाड़ियों के साथ खेलने के समय के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हालांकि, डॉर्टमुंड के पूर्व फॉरवर्ड ने जोर देकर कहा कि वे जगह के लिए प्रतिस्पर्धा से डरते नहीं हैं। अदेयेमी ने कहा, "मैं किसी खिलाड़ी से नहीं डरता। मुझे पता है कि अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, तो मुझे खेलने का मौका मिलेगा।"

--आईएएनएस

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