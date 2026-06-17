बर्लिन ओपन: एला बार्टुनकोवा ने शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

बर्लिन, 17 जून (आईएएनएस)। बर्लिन ओपन बुधवार को एलेक्जेंड्रा एला और निकोला बार्टुनकोवा ने अपने से अधिक अनुभवी खिलाड़ियों को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

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21 साल की एला ने हाल ही में क्वीन्स क्लब की चैंपियन डोना वेकिक को 7-5, 6-4 से हराया। वहीं, 20 साल की बार्टुनकोवा ने एलिस मर्टेनस को 6-1, 6-4 से हराकर अपने पेशेवर करियर के पहले ग्रास-कोर्ट क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

एला दूसरी सीड एलेना रायबाकिना से फिर से मिलेंगी, जिन्होंने इस सीजन की शुरुआत में रोम में फिलिपिना को हराया था, जबकि बार्टुनकोवा का मुकाबला दुनिया की नंबर 1 एरिना सबालेंका या एकातेरिना एलेक्जेंड्रोवा से होगा।

वेकिक ने शुरुआत में ही ब्रेक लेकर पहला अटैक किया, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाईं, जिससे एलेक्जेंड्रा एला ने तुरंत बराबरी कर ली और फिर कई गेम जीतकर कंट्रोल में आ गईं। एला ने जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बिना डरे शॉट लगाए, वेकिक की सर्व पर, और मौका बनाते हुए, उन्होंने पहला सेट अपने नाम किया।

एला ने दूसरे सेट में शुरुआत में ही बढ़त बना ली। स्टैंड में मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैच थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन इस देरी से एला का ध्यान भंग नहीं हुआ।

आखिरी स्टेज में एल ने पाया कि वेकिक के कई आक्रामक रिटर्न के बाद भी वह चार ब्रेक पॉइंट पर थीं। पीछे हटने के बजाय, उन्होंने अपनी सर्व पर भरोसा किया, हर मौके का फायदा उठाया, और लगातार तीन बिना रिटर्न वाली डिलीवरी के साथ जीत पक्की कर ली। उनकी सर्विंग अहम साबित हुई। उन्होंने आठ एस के साथ मैच खत्म किया और 14 ब्रेक पॉइंट में से 12 बचाए।

जीत के बाद बोलते हुए एला ने कहा, "मैंने खुद से कहा कि वह वापस लड़ रही है, लेकिन मैं भी एक फाइटर हूं। इसलिए मुझे कोशिश करनी होगी और उसे कड़ी टक्कर देनी होगी। आप जानते हैं कि डोना एक जबरदस्त खिलाड़ी है। हर बार जब मैं उसके साथ खेलती हूं तो यह बहुत मुश्किल होता है। मुझे इस मैच से बहुत उम्मीदें थीं।"

इस नतीजे ने इस साल की शुरुआत में ऑकलैंड में अपनी वापसी की जीत के बाद वेकिक के खिलाफ एला के बिना हारे रिकॉर्ड को 2-0 तक बढ़ा दिया।

बार्टुनकोवा वाले मैच की बात करें तो चेक खिलाड़ी ने मर्टेनस के खिलाफ आक्रामक नेट प्ले को तेज एंगल और चतुराई से टच के साथ मिलाकर शुरुआती रैलियों से दबाव बना लिया।

बार्टुनकोवा ने पहले सेट में जबरदस्त प्रदर्शन से नींव रखी, लेकिन दूसरे सेट में ज्यादा मजबूती की जरूरत थी। दो गेम से पीछे होने के बाद, बार्टुनकोवा ने क्लीन बॉल-स्ट्राइकिंग से लगातार नियंत्रण स्थापित किया और मर्टेनस को संतुलन से दूर रखा।

पूर्व विंबलडन जूनियर फाइनलिस्ट ने दबाव वाली स्थितियों में भी शानदार संयम दिखाया। दूसरे सेट के आखिर में एक तनावपूर्ण सर्विस गेम के दौरान लगातार डबल फॉल्ट के साथ मर्टेनस को मौका देने के बावजूद, बार्टुनकोवा ने तुरंत वापसी की, और मुकाबला खत्म करने से पहले मुश्किल से बच निकलीं। उन्होंने छह में से पांच ब्रेक पॉइंट बचाकर मैच खत्म किया।

--आईएएनएस

पीएके