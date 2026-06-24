बेन स्टोक्स ने तीसरे टेस्ट में वापसी से पहले इंग्लैंड टीम के साथियों से माफी मांगी

नॉटिंघम, 24 जून (आईएएनएस)। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक तीसरे टेस्ट के लिए टीम में लौटने के बाद उन्होंने अपने टीम के साथियों से माफी मांगी थी। स्टोक्स ने माना कि उनके और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन विवाद का टीम पर असर पड़ा था।

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स्टोक्स और एटकिंसन दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की जीत के बाद टीम के आधी रात के कर्फ्यू के कथित उल्लंघन की जांच के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया था। हालांकि दोनों खिलाड़ियों को किसी भी हिंसक व्यवहार से बरी कर दिया गया था, लेकिन एक अनुशासनात्मक सुनवाई में पाया गया कि उन्होंने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया था और उन्हें लिखित चेतावनी दी गई थी।

तीसरे टेस्ट से पहले स्टोक्स ने कहा, "टीम में वापस आने के बाद उनकी पहली जिम्मेदारियों में से एक ड्रेसिंग रूम को संबोधित करना और इस घटना का दूसरों पर पड़े असर को स्वीकार करना था। एक कप्तान के तौर पर मुझे सबसे पहले यही करना था।"

स्टोक्स ने माना कि यह स्थिति सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं थी और इसने टीम के कई सदस्यों, खासकर युवा खिलाड़ियों को प्रभावित किया, जो दूसरे मैच के दौरान अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "घटना ने टीम और खेल के माहौल को प्रभावित किया। इसमें कोई शक नहीं कि इसका असर उन लड़कों पर पड़ा जो अपना डेब्यू कर रहे थे। यह सब उनके बारे में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके नियंत्रण से बाहर की स्थिति टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए अपना डेब्यू करने के उनके बड़े दिन पर हावी हो गई।"

स्टोक्स ने कहा कि नेतृत्व का मतलब यह भी है कि जब चीजें गलत हों तो जिम्मेदारी लेना और जहां जरूरी हो, सुधार करना। मेरे लिए यह मानना ​​और इस पर बात न करना बेवकूफी और नादानी होगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो सब ठीक है, लेकिन आपको चीजों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर आपको यह जिम्मेदारी लेनी है, तो आपको इतना बड़ा और हिम्मतवाला होना होगा कि आप इसे अपने कंधों पर ले सकें, सबकी आंखों में देख सकें, और जैसे माफी मांगनी चाहिए वैसे माफी मांग सकें। मैंने यही किया।

इस विवाद की वजह से स्टोक्स के इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ रिश्ते पर भी सवाल उठे।

इस पर स्टोक्स ने कहा, "आप एक पेशेवर माहौल में एक साथ इस तरह की किसी चीज से गुजरने की योजना नहीं बनाते। मैं और ब्रेंडन शुरुआती समय में लगभग हर दिन बात करते थे। शायद भविष्य में हम इस पर पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, इससे हम और करीब आए हैं। हम निश्चित रूप से दूर नहीं हुए हैं।"

स्टोक्स ने कहा कि मेरे और गस के वापस आने के बाद हमारा लक्ष्य अब अगले मैच के नतीजे पर है।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक गुरुवार से शुरू हो रहा है।

--आईएएनएस

पीएके