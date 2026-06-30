बेन स्टोक्स ने हमारे लिए मैच जीतने वाले यादगार पल बनाए: जो रूट

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट समाप्त होते ही इंग्लैंड के बेन स्टोक्स का अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया। स्टोक्स ने तीसरे टेस्ट के दौरान ही संन्यास की घोषणा कर दी थी। स्टोक्स के पास क्रिकेट के लिए समय था, वे टीम के कप्तान भी थे। ऐसे में उनके अचानक संन्यास के फैसले ने उनके साथी खिलाड़ियों को हैरान कर दिया है। उनके साथ लंबे समय से खेल रहे पूर्व कप्तान जो रूट ने स्टोक्स के लिए भावनात्मक बयान दिया है।
रूट ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, "हम दोनों खिलाड़ियों ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक बात जो मैंने हमेशा आपकी तारीफ की है, वह यह है कि जो कुछ भी हुआ, आपने हमेशा खुद को संभाला। यह भी एक पुरानी कहावत है कि आप दबाव में ही हीरे बना सकते हैं। स्टोक्स ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए मैच जीतने वाले पल बनाए। उनका करियर इसके लिए याद किया जाएगा।"
रूट ने स्टोक्स की हेडिंग्ले में एशेज सीरीज के दौरान खेली गई 135 रन की नाबाद और मैच विजयी पारी, वर्ल्ड कप, और एशेज सीरीज में उनके प्रदर्शन की चर्चा की। 2019 वनडे विश्व कप फाइनल और 2022 टी20 विश्व कप फाइनल में स्टोक्स के प्रदर्शन की चर्चा की गई।
रूट ने खेलने के दिनों के बाद की जिंदगी के बारे में कहा, "आपने इस कमरे में बैठे ज्यादातर लड़कों को प्रेरित किया है। सभी लड़के बड़े होते हुए आप से सीख रहे थे। यह बहुत मजेदार सफर रहा दोस्त, मुझे आपके साथ खेलने का हर पल बहुत पसंद आया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं आपके साथ यह सफर बिता पाया। मैं सच में किसी ऐसे समय का इंतजार कर रहा हूं, जब हम कोचिंग स्टाफ जैसे पुराने खिलाड़ी होंगे और बैठकर बीयर पीएंगे।"
स्टोक्स 2022 में इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बने थे। स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और दूसरी टीमों के खिलाफ सीरीज जीती। उनकी कप्तान में इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट खेलने के आक्रामक अंदाज को 'बैजबॉल' के रूप में काफी चर्चा मिली।
35 वर्ष के स्टोक्स ने 2011 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। 15 साल के करियर में स्टोक्स ने 122 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी20 मैच खेले। स्टोक्स के नाम टेस्ट में 14 शतक और 37 अर्धशतक की मदद से 7,273 रन और 252 विकेट, वनडे में 5 शतक और 24 अर्धशतक की मदद से 3,463 रन और 74 विकेट, टी20 में 585 रन और 26 विकेट दर्ज हैं।