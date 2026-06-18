ब्लंडेल-फिलिप्स की दमदार पारी, दूसरे टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खोकर बनाए 291 रन

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच लंदन के केनिंग्टन ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 7 विकेट खोकर 291 रन बना लिए हैं।

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इंग्लैंड ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कीवी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और डेवोन कॉनवे सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान टॉम लाथम अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 75 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रन बनाकर आउट हुए। हेनरी निकोल्स को 24 रनों के स्कोर पर जोश टंग ने पवेलियन भेजा। रचिन रविंद्र 51 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। 107 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल ने पांचवें विकेट के लिए 81 रन जोड़े।

सन्नी बेकर ने इस साझेदारी को तोड़ा और डेरिल मिचेल को 44 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा। हालांकि, इसके बाद ब्लंडेल ने ग्लेन फिलिप्स संग मिलकर छठे विकेट के लिए महज 89 गेंदों में 75 रनों की साझेदारी निभाई। ब्लंडेल ने 84 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाए। वहीं, फिलिप्स 74 गेंदों में 49 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। फिलिप्स अपनी इस पारी में 9 चौके लगा चुके हैं। नाथन स्मिथ 4 रन ही बना सके, जबकि काइल जेमिसन 6 रन बनाकर नाबाद हैं।

इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में सन्नी बेकर ने 63 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं, जैकल बेथेल 8 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू फिशर और जोश टंग ने एक-एक विकेट चटकाया। इस मुकाबले में जो रूट इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं। नाइट क्लब विवाद की जारी जांच के कारण बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गट एटकिंसन को इस मुकाबले के लिए नहीं चुना गया है। वहीं, ओली रोबिन्सन इंजरी की वजह से यह मैच नहीं खेल रहे हैं। रोबिन्सन के स्थान पर जोफ्रा आर्चर को टीम में जगह मिली है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस