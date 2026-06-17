बॉक्सिंग वर्ल्ड कप: चीन में भारत का अभियान जारी; निखिल, दीपक और स्नेह अगले दौर में पहुंचे

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप (स्टेज 2) के तीसरे दिन भारतीय मुक्केबाज निखिल, दीपक और स्नेह ने जीत हासिल की और अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में अगले दौर में जगह बनाई। यह प्रतियोगिता चीन के गुइयांग शहर में स्थित गुइयांग ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेजियम में खेली जा रही है।

Read More

पुरुषों की 55 किलोग्राम कैटेगरी में निखिल ने ब्राजील के केल्वी ट्रिंडाडे को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर प्रतियोगिता में आगे का सफर तय किया। पुरुषों की 70 किलोग्राम कैटेगरी में दीपक ने जापान के 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट सेवोन ओकाजावा को 5-0 से मात दी। वहीं, महिला वर्ग में, स्नेह (65 किलोग्राम) ने साउथ कोरिया की सियोन सुजिन के खिलाफ कड़े मुकाबले में 4-1 से जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया।

तीसरे दिन अन्य शुरुआती मुकाबलों में, मालसावम्टलुआंगा (80 किलोग्राम) को जॉर्डन के अशाईश हुसैन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि माही लामा (60 किलोग्राम) मंगोलिया की मोंखोर नामुन से 0-5 से हारकर बाहर हो गईं। इससे पहले, प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय मुक्केबाज ज्योति, प्राची और निखिल ने जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया था।

गुरुवार को दो भारतीय मुक्केबाज रिंग में उतरेंगे। महिला वर्ग में मीनाक्षी (51 किलोग्राम) का मुकाबला पोलैंड की नतालिया कुचेव्स्का से होगा, जबकि अविनाश जमवाल (65 किलोग्राम) किर्गिस्तान के मिर्जोखिद इमामनाजारोव से भिड़ेंगे।

भारतीय मुक्केबाजों के परिणा:

निखिल (55 किलोग्राम) ने केल्वी ट्रिंडाडे (ब्राजील) को 5-0 से हराया।

दीपक (70 किलोग्राम) ने सेवोन ओकाजावा (जापान) को 5-0 से मात दी।

स्नेह (65 किलोग्राम-महिला) ने सियोन सुजिन (साउथ कोरिया) को 4-1 से हराया।

मालसावम्टलुंगा (80 किलोग्राम) को अशाईश हुसैन (जॉर्डन) से 1-4 से हार मिली।

माही लामा (60 किलोग्राम-महिला) को मोंखोर नामुन (मंगोलिया) से 0-5 से शिकस्त मिली।

चौथे दिन का कार्यक्रम (भारत):

मीनाक्षी (51 किलोग्राम-महिला) बनाम नतालिया कुजेव्स्का (पोलैंड)

अविनाश जमवाल (65 किलोग्राम) बनाम मिर्जोखिद इमामनाजारोव (किर्गिस्तान)

--आईएएनएस

आरएसजी