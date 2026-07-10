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बॉक्सिंग: भारत ने अंडर-23 पुरुष श्रेणी में छह पदक पक्के किए

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 10, 2026, 04:02 PM
बॉक्सिंग: भारत ने अंडर-23 पुरुष श्रेणी में छह पदक पक्के किए

जकार्ता, 10 जुलाई (आईएएनएस)। एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। जकार्ता में हो रहे इवेंट में अंडर-23 श्रेणी में छह भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर अपने पदक पक्के कर लिए हैं।

एशियन चैंपियन विश्वनाथ (50 किग्रा) ने बढ़त बनाते हुए सऊदी अरब के इब्राहिम अलजोहानी पर 5:0 से आसान जीत हासिल करके अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। गंगा (55 किग्रा) ने वियतनाम के क्वांग लोक ट्रान के खिलाफ 5:0 से शानदार जीत हासिल करके उसी प्रदर्शन की बराबरी की।

65 किग्रा कैटेगरी में, वंशज ने कजाकिस्तान के असिलखान कोशेरबे पर 4:1 से जीत हासिल की, जबकि हितेश (70 किग्रा) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले राउंड में इंडोनेशिया के रेडियानश्या को आरएससी से हराया।

कुछ करीबी मुकाबलों के बावजूद, आर्यन मलिक (80 किग्रा) और रॉकी चौधरी (85 किग्रा) एक के बाद एक 4:1 और 4:0 के फैसले से हार गए, जबकि हेमंत सांगवान (90 किग्रा) उज्बेकिस्तान के समीर सोबिरोव से 5:0 के फैसले से हार गए।

इन नतीजों के साथ, भारत ने अब अंडर-23 पुरुषों के मुकाबले में छह पदक पक्के कर लिए हैं, जिसमें सेमीफाइनलिस्ट में विश्वनाथ (50 किग्रा), गंगा (55 किग्रा), वंशज (65 किग्रा), हितेश (70 किग्रा), नीरज (75 किग्रा), और इशान कटारिया (+90 किग्रा) शामिल हैं। पुरुषों की श्रेणी में भारत का अच्छा प्रदर्शन अलग-अलग भार वर्ग में टीम की गहराई को दिखाता है।

5 जुलाई से 16 जुलाई तक जकार्ता में हो रही एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत के उभरते टैलेंट को कॉन्टिनेंटल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने के लिए एक अहम मंच है।

इससे पहले शुक्रवार को, भारत की अंडर-19 महिला बॉक्सरों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

अग्रणी, चंद्रिका भोरेश पुजारी (51 किग्रा) ने कजाकिस्तान की जादिरा कलटे पर 5:0 से जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि जॉयश्री देवी (54 किग्रा) ने कजाकिस्तान की मराल टोलेपबर्गेन के खिलाफ 5:0 से शानदार जीत दर्ज की। प्राची (57 किग्रा) ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए उज्बेकिस्तान की रोबिया रावशानोवा को 5:0 से हराया, जबकि चाहत (60 किग्रा) ने कजाकिस्तान की झास्मिन अब्रामयान को 5:0 से आसानी से हराया।

48 किग्रा कैटेगरी में, गुंजन ने मंगोलिया की अल्तानजुल अल्तांगदास को 3:0 के कड़े मुकाबले में हराया, जबकि अंशिका (75 किग्रा) ने कजाकिस्तान की अल्टिंगुल ऐमुखान को 4:1 से हराकर भारत की मेडल संख्या में बढ़ोतरी की।

--आईएएनएस

पीएके