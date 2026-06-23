भवानी देवी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले निलंबन की समीक्षा का अनुरोध किया

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। भारत की शीर्ष फेंसर (तलवारबाज) भवानी देवी ने नई दिल्ली में एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के टीम इवेंट के दौरान अपने बर्ताव के लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगी है और घटना के बाद लगाए गए निलंबन पर फिर से विचार करने की अपील की है।

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फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) की एक प्रेस रिलीज में, भवानी देवी ने चैंपियनशिप के दौरान ब्लैक कार्ड मिलने के बाद अपने कामों पर अफसोस जताया। इसके कारण संबंधित अनुशासनात्मक नियमों के तहत दो महीने का निलंबन हुआ।

एफएआई ने कहा कि ओलंपियन ने बिना शर्त माफी मांगी है और खेल के नियमों, अधिकारियों और मूल्यों के प्रति अपना सम्मान दोहराया है।

एसोसिएशन ने बताया कि इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन (एफआईई) को दोबारा सोचने और निलंबन कम करने या हटाने का आवेदन दिया गया है।

अपील में भवानी देवी के पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड पर जोर दिया गया है और बताया गया है कि पूर्व में वह कभी किसी अनुशासना तोड़ने वाली घटना में शामिल नहीं रही हैं।

एफएआई ने यह भी कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले महीने होनी है और लंबे समय तक निलंबन भारत के सबसे क्षमतावान एथलीट में से एक को मुकाबला करने से रोक सकता है।

घटना के बारे में आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक, भवानी देवी रेफरी के फैसले से सहमत नहीं थीं, इसलिए उन्होंने अपना मास्क उतार दिया।

जानकारी के मुताबिक अभी कोई बैन लागू नहीं है और एफएआई और खेल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी के बीच बातचीत हुई है। अनुरोध किया गया है कि निलंबन सिर्फ इसी इवेंट तक सीमित रहे। आखिरी फैसला एफआईई के फैसले का सभी पक्षों को सम्मान करना होगा।

भवानी देवी भारत की प्रमुख फेंसर हैं। वह इस खेल में वैश्विक रूप से भारत का बड़ा चेहरा हैं। ऐसे में उन पर आने वाले फैसले पर सभी की नजर है।

--आईएएनएस

पीएके