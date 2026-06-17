भारतीय कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने वनडे का चौथा सबसे तेज शतक लगाया, रोहित शर्मा पहले स्थान पर

लखनऊ, 17 जून (आईएएनएस)। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल के अपने शानदार फॉर्म को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बरकरार रखा है। अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में नाबाद 84 रन की पारी खेलने वाले गिल ने बुधवार को लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगा दिया। किसी भी भारतीय कप्तान का वनडे में यह पांचवां सबसे तेज शतक है।

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शुभमन गिल ने 110 गेंदों पर 2 छक्कों और 22 चौकों की मदद से 154 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने अपना शतक 77 गेंदों पर पूरा किया। किसी भारतीय कप्तान का वनडे फॉर्मेट में यह चौथा सबसे तेज शतक है।

भारतीय कप्तान के तौर पर वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ ही दिल्ली में 63 गेंदों पर शतक लगाया था। वीरेंद्र सहवाग दूसरे नंबर पर हैं। सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 69 गेंदों पर शतक लगाया था। विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा भी हैं। विराट ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 76 गेंदों पर शतक लगाया था। रोहित ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ कटक में 76 गेंदों पर ही शतक लगाया था।

शुभमन गिल का यह शतक किसी भी बल्लेबाज द्वारा वनडे फॉर्मेट में अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया गया पांचवां सबसे तेज शतक है।

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे का सबसे तेज शतक इंग्लैंड के ईयोन मॉर्गन के नाम है। मॉर्गन ने मैनचेस्टर में 2019 में 57 गेंदों पर शतक लगाया था। दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं। रोहित ने 2023 में 63 गेंदों पर शतक लगाया था और वह दूसरे स्थान पर हैं। ईशान किशन ने लखनऊ में खेले जा रहे वनडे में ही 71 गेंदों पर शतक लगाया। अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज का यह तीसरा सबसे तेज शतक है। वनडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 76 गेंदों पर शतक लगाया था। अफगान टीम के खिलाफ वनडे का यह चौथा तेज शतक था। मैक्सवेल ने इस पारी में दोहरा शतक लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक असंभव जीत दिलायी थी।

--आईएएनएस

पीएके