'भारतीय बैडमिंटन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि': पीएम मोदी ने 'जापान ओपन' जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। स्टार शटलर पीवी सिंधु 'जापान ओपन' जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार की ओलंपिक पदक विजेता को इतिहास रचने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सिंधु की जीत को 'भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि' बाताया है, जो देश भर के युवा एथलीट्स की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।

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सिंधु ने रविवार को टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में सुपर 750 टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल्स फाइनल में घरेलू पसंदीदा और चार बार की चैंपियन अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से मात देकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल के लिए दो साल का इंतजार खत्म किया।

पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को बधाई देते हुए, प्रधानमंत्री ने पूरे टूर्नामेंट में उनके दृढ़ संकल्प और निरंतरता की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि। जापान ओपन 2026 में जीत हासिल करने पर पीवी सिंधु को बधाई। पूरे टूर्नामेंट में उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल देखने को मिला। यह तथ्य कि वह यह टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय हैं, इस उपलब्धि को और भी खास बनाता है। यह देशभर के अनगिनत युवा एथलीट्स को खेलने और चमकने के लिए प्रेरित करेगा।"

यह टाइटल दिसंबर 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल जीतने के बाद सिंधु का पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर क्राउन था और इसने सुपर 750 या उससे ऊंचे स्तर के टाइटल के लिए उनके सात साल के इंतजार को खत्म किया।

31 वर्षीय खिलाड़ी ने टाइटल तक शानदार सफर तय किया, जिसमें उन्होंने टोक्यो ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई और वर्ल्ड नंबर 5 हान यू को हराया और फिर फाइनल में यामागुची को सीधे गेम में मात दी। फाइनल में 17-17 पर बराबरी वाले कड़े मुकाबले वाले शुरुआती गेम के बाद, सिंधु ने लगातार चार प्वाइंट्स जीतकर पहला गेम अपने नाम किया। उन्होंने दूसरे गेम में भी अपनी लय बनाए रखी और बड़ी बढ़त बना ली, जिसके बाद यामागुची की ओर से की गई देर से वापसी की कोशिशों का सामना करते हुए यादगार जीत हासिल की और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहली भारतीय चैंपियन बनकर इतिहास रचा।

--आईएएनएस

आरएसजी