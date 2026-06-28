भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में इस टीम का समर्थन कर रही हैं दक्षिण अफ्रीका की कप्तान वोल्वार्ड्ट

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। महिला टी20 विश्व कप 2026 के अपने आखिरी ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हरा दिया। हालांकि, इस जीत के बावजूद सेमीफाइनल में जाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परिणाम का इंतजार है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया है।
बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जीत के बाद वोल्वार्ड्ट ने कहा कि उनकी टीम ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन मुकाबला जरूरत से ज्यादा रोमांचक बन गया। जीत सबसे महत्वपूर्ण थी, और आखिरकार टीम उसे हासिल करने में सफल रही।
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने अपने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "टीम के अनुभवी गेंदबाजों ने पावरप्ले में शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश पर दबाव बनाया। अंतिम ओवरों में विपक्षी टीम को कुछ अतिरिक्त रन बनाने का मौका मिल गया। यदि बांग्लादेश 100 रन या उससे कम पर सिमट जाता तो लक्ष्य का पीछा कहीं अधिक आसान होता।"
वोल्वार्ड्ट ने बांग्लादेश के स्पिन आक्रमण की भी सराहना करते हुए कहा कि धीमी पिच पर उनके स्पिनरों ने लगातार गति में बदलाव किया। इससे हमारे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल सके। टीम को ऐसे हालात में अधिक सकारात्मक क्रिकेट खेलने की जरूरत थी।
अब दक्षिण अफ्रीका की निगाहें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं। वोल्वार्ड्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह स्टैंड्स में बैठकर यह मैच देखेंगी और ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है, लेकिन सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया से भारत को हराने की उम्मीद है।
दक्षिण अफ्रीका ने दो महत्वपूर्ण अंक तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन विश्व कप में उसका भविष्य अब दूसरे मुकाबले के नतीजे पर निर्भर करेगा।
मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 117 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका ने 19.2 ओवर में 6 विकेट पर 118 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीता।