भारत में साइकिलिंग को नई रफ्तार देने की तैयारी, रक्षा खडसे ने सीएफआई के साथ रोडमैप पर मंथन किया

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे ने गुरुवार को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआई) के महासचिव मनिंदर पाल सिंह और फेडरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जमीनी स्तर पर ज्यादा भागीदारी, एथलीट्स के बेहतर विकास और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रतिस्पर्धा के जरिए भारत के साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के रोडमैप पर चर्चा की गई।

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चर्चा का मुख्य फोकस साइक्लिस्ट के लिए एक व्यवस्थित रोडमैप तैयार करने पर था, जिसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और सामुदायिक भागीदारी से लेकर हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस, बेहतरीन कोचिंग और अंतरराष्ट्रीय अनुभव शामिल हैं। बैठक में यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनेल (यूसीआई) के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और प्रतिस्पर्धी साइकिलिंग के लिए भारत को एक उभरते हुए ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करने की दिशा में हो रही प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इस चर्चा का एक अहम विषय पुणे ग्रैंड टूर का आगामी संस्करण था, जो अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग कैलेंडर में भारत की स्थिति को लगातार बेहतर बना रहा है। मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताएं न केवल भारतीय साइक्लिस्ट को विश्व-स्तरीय एथलीट्स के खिलाफ खेलने का बहुमूल्य अनुभव देती हैं, बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को सफलतापूर्वक आयोजित करने की भारत की बढ़ती क्षमता को भी दिखाती हैं।

बैठक के दौरान, मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनेल (यूसीआई) की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में ग्लोबल साइकिलिंग में भारत के बढ़ते योगदान के लिए उसे विशेष मान्यता दी गई है। रिपोर्ट में शामिल अपने संदेश में, यूसीआई की महानिदेशक अमीना लनाया ने पुणे ग्रैंड टूर 2025 की सफलता पर जोर देते हुए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रयासों की सराहना की।

फेडरेशन ने मंत्री को भारतीय साइकिलिंग की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में भी जानकारी दी। प्रतिष्ठित यूसीआई वर्ल्ड साइकिलिंग सेंटर (डब्ल्यूसीसी) एलीट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने वाली पहली भारतीय साइक्लिस्ट के तौर पर हर्षिता जाखड़ के चुने जाने के बाद, भारत के 5 बेहतरीन स्प्रिंटर्स—रोनाल्डो सिंह, एसो एल्बन, रोजित सिंह, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो और जेम्स सिंह—को सपोर्ट स्टाफ के चार सदस्यों के साथ स्विट्जरलैंड के एगले में यूसीआई वर्ल्ड साइकिलिंग सेंटर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। मंत्री ने इस अहम घटनाक्रम का स्वागत किया और कहा कि ऐसे मौकों से भारतीय साइक्लिस्ट और कोच को वर्ल्ड-क्लास ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट और इंटरनेशनल अनुभव मिलेगा, साथ ही भारत का लंबे समय का हाई-परफॉर्मेंस इकोसिस्टम भी मजबूत होगा।

बैठक में खेलो इंडिया अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। यह पहल भारत के सबसे बड़े महिला-केंद्रित ग्रासरूट साइकिलिंग प्रोग्राम में से एक के तौर पर उभरी है, जो अलग-अलग शहरों और जिलों में महिला साइक्लिस्ट के लिए व्यवस्थित प्रतिस्पर्धी मौके बना रही है। मंत्री ने कहा कि अस्मिता के तहत देखा गया उत्साहपूर्ण पार्टिसिपेशन खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और भविष्य के चैंपियंस की पहचान करने और उन्हें तैयार करने के लिए एक समावेशी और टिकाऊ रास्ता बनाने की सफलता को दिखाता है। उन्होंने ग्रासरूट लेवल पर भागीदारी बढ़ाने और भारतीय साइकिलिंग के लिए टैलेंट पाइपलाइन को मजबूत करने में इस पहल की भूमिका की भी सराहना की।

बैठक में घरेलू प्रतिस्पर्धा ढांचे को बढ़ाने, कोचिंग और टेक्निकल क्षमता को मजबूत करने, ग्रासरूट लेवल पर ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने, स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और टैलेंटेड साइक्लिस्ट के लिए जिला और राज्य स्तर के कॉम्पिटिशन से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक आगे बढ़ने के लिए आसान रास्ते बनाने पर भी चर्चा की गई।

इस मौके पर रक्षा खडसे ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत अपने खेल इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देख रहा है। 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' जैसी पहलों के जरिए, हम लोगों के भाग लेने के लिए ज्यादा मौके बना रहे हैं, जमीनी स्तर पर टैलेंट की पहचान कर रहे हैं और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एक मजबूत रास्ता तैयार कर रहे हैं। हमारे देश में साइकिलिंग में बहुत क्षमता है और सरकार, खेल संघों और सभी संबंधित लोगों के बीच लगातार सहयोग से, हम ऐसे वर्ल्ड-क्लास एथलीट्स तैयार कर सकते हैं जो ग्लोबल मंच पर भारत का नाम रोशन कर सकें।"

रक्षा खडसे ने इस बात पर भी जोर दिया कि जमीनी स्तर पर मजबूत इकोसिस्टम, अच्छी कोचिंग, वैज्ञानिक ट्रेनिंग के तरीके और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के जरिए लगातार अनुभव मिलना, भारतीय साइकिलिस्टों को एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक खेलों में सफलता के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

इस बैठक में भारत सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एथलीट्स का समर्थन करने और 'विकसित भारत 2047' के विजन के मुताबिक वर्ल्ड-क्लास खेल इकोसिस्टम बनाने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया।

--आईएएनएस

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