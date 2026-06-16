भारत के खिलाफ एक भी वनडे मैच नहीं जीता अफगानिस्तान, जानिए मैच-दर-मैच क्या रहा नतीजा?

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। भारत और अफगानिस्तान के बीच बुधवार को लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। टीम इंडिया सीरीज के पहले मुकाबले को अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में सिर्फ एक जीत के साथ मेजबान टीम सीरीज पर अपना कब्जा जमा लेगी।

Read More

भारत-अफगानिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास को देखें, तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों देशों के बीच अब तक 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें अफगानिस्तान एक भी मुकाबला अपने नाम नहीं कर सका है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे इतिहास का पहला मैच 5 मार्च 2014 को मीरपुर में खेला गया था। एशिया कप के इस मैच में अफगानिस्तान को 45.2 ओवरों में सिर्फ 159 रन पर समेटने के बाद भारत ने 32.2 ओवरों में मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया।

इसके बाद 25 सितंबर 2018 को दुबई में खेला गया एशिया कप का मुकाबला टाई रहा, जिसमें दोनों टीमों ने 252-252 रन बनाए। 22 जून 2019 को वर्ल्ड कप मुकाबले के दौरान भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 224/8 का स्कोर ही बना सकी। इसके जवाब में अफगानिस्तान 49.5 ओवरों में सिर्फ 213 रन पर सिमट गई। भारत ने 11 रन से जीत हासिल की।

11 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड कप के मुकाबले में अफगान टीम ने 8 विकेट खोकर 272 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 35 ओवरों में 8 विकेट शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। 13 जून 2026 को दोनों देशों के बीच पहली वनडे सीरीज की शुरुआत हुई, जिसे भारत ने 7 विकेट से अपने नाम किया। बारिश के चलते मैच 25-25 ओवरों का था। अफगान टीम 24.5 ओवरों में 194 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 22.5 ओवरों में मैच अपने नाम कर लिया।

भारत के इस दौरे पर अफगान टीम एकमात्र टेस्ट मैच पारी और 300 रन के अंतर से गंवा चुकी है। अगर मेहमान टीम दूसरा वनडे मैच मैच गंवा देती है, तो सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी।

--आईएएनएस

आरएसजी