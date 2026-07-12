भारत के खिलाफ 4-0 से जीतना बड़ी उपलब्धि, सभी खिलाड़ियों के योगदान से बने नंबर एक: जोस बटलर

साउथैम्पटन, 12 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में 4-0 की शानदार जीत को टीम के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इस सफलता में हर खिलाड़ी का अहम योगदान रहा। पांचवें टी20 में भारत को 56 रनों से हराने के साथ ही इंग्लैंड आईसीसी रैंकिंग में अब विश्व की नंबर एक टीम बन गई है।

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इंग्लैंड ने भारत की 1600 से ज्यादा दिनों की बादशाहत को खत्म करते हुए नंबर एक टी20 टीम का तमगा हासिल किया। बटलर ने कहा कि यह एक बड़ी कामयाबी है जो सभी खिलाड़ियों के योगदान से मिली है। पांचवें टी20 में बटलर का बल्ला जमकर गरजा और उन्होंने सिर्फ 64 गेंदों का सामना करते हुए 131 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपनी इस दमदार पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

बटलर ने हैरी ब्रूक के साथ दूसरे विकेट के लिए 233 रन की रिकॉर्ड साझेदारी निभाई। ब्रूक ने 45 गेंदों में नाबाद 95 रन बनाए। दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने 20 ओवर में 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में भारत की टीम 8 विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी।

मैच के बाद बटलर ने कहा कि वह अपनी इस पारी से बेहद खुश हैं। उन्होंने माना कि पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था, लेकिन अब दोबारा लय में लौटकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े टूर्नामेंट से पहले फॉर्म में वापसी आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात है। बटलर ने कहा कि आईपीएल में खेलने से उन्हें अपने खेल को बेहतर समझने में मदद मिली और इंग्लैंड की जर्सी में अच्छा प्रदर्शन करना हमेशा खास होता है।

बटलर ने हैरी ब्रूक की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह लगातार गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और उनके साथ बल्लेबाजी करना बेहद आसान रहता है। उन्होंने कहा, "हमने पूरी पारी के दौरान हर मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। बड़े मैदान पर हमने एक-एक और दो-दो रन लेकर स्ट्राइक को अच्छी तरह से रोटेट किया, जिससे बड़े ओवर निकालने में मदद मिली। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी और हमें पता था कि बड़ा स्कोर बनाना जरूरी है। पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत जैसी मजबूत टीम को 4-0 से हराना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। सबसे अच्छी बात यह रही कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में अलग-अलग खिलाड़ियों ने अहम योगदान दिया, जिससे यह जीत और भी खास बन गई।"

प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैरी ब्रूक ने भी टीम के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी के दौरान उनका और बटलर का तालमेल शानदार रहा। दोनों ने बिना ज्यादा दबाव लिए परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी की। ब्रूक ने कहा कि उनका प्रयास सिर्फ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का था और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पारी खेली। ब्रूक ने इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि टीम के स्पिनर काफी समझदारी से गेंदबाजी करते हैं और अपनी रणनीति को बेहतरीन तरीके से लागू करते हैं। पिछले एक साल में टीम के खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल बना है और सभी ने अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक अमल में उतारा है। उन्होंने कहा कि नंबर-1 टीम बनना पूरे इंग्लैंड के लिए गर्व की बात है और यह सभी खिलाड़ियों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस