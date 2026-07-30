भारत-ब्राजील अक्टूबर में फुटबॉल मैदान पर होंगे आमने-सामने, जानिए कब और कहां खेला जाएगा फ्रेंडली मैच?

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील की सीनियर पुरुष नेशनल टीम अक्टूबर में भारत के दौरे पर आएगी। दोनों देशों के बीच 3 अक्टूबर को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में एक फ्रेंडली मैच खेला जाएगा।

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ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "एआईएफएफ को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि ब्राजील की सीनियर पुरुष नेशनल टीम 3 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी।"

ऐसा पहली बार होगा, जब ब्राजील की सीनियर नेशनल टीम भारत में खेलेगी। हालांकि, ब्राजील के कई फुटबॉल स्टार, जिनमें महान पेले भी शामिल हैं, भारत में खेल चुके हैं। पेले ने सितंबर 1977 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 80,000 से ज्यादा दर्शकों के सामने न्यूयॉर्क कॉसमॉस की तरफ से मोहन बागान के खिलाफ एक प्रदर्शनी मैच खेला था, जो रोमांचक 2-2 से ड्रॉ रहा था।

फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 138वें नंबर पर मौजूद भारत, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में फुटबॉल की सबसे सफल पुरुष नेशनल टीम 'सेलेसाओ' की मेजबानी करेगा। यह भारतीय फुटबॉल इतिहास के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक होगा। यह भारत के लिए साल 1992 में फीफा वर्ल्ड रैंकिंग शुरू होने के बाद से किसी ऐसी टीम के खिलाफ मुकाबला होगा, जिसकी रैंकिंग सबसे ऊंची है।

वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें नंबर पर मौजूद ब्राजील की विरासत ने दुनिया भर में फुटबॉलर्स की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है, जिसमें भारत में मौजूद लाखों जुनूनी समर्थक भी शामिल हैं। भारत, ब्राजील के बाहर सबसे बड़े ब्राजीलियाई फैन बेस वाले देशों में से एक माना जाता है।

आगामी फ्रेंडली मैच के बारे में एआईएफएफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एम. सत्यनारायण ने कहा, "ब्राजील जैसी बड़ी टीम का अपने देश में स्वागत करना एक असाधारण पल है और यह निश्चित रूप से भारतीय फुटबॉल के इतिहास में एक यादगार अध्याय बनेगा।"

नेशनल टीम्स के डायरेक्टर सुब्रत पॉल ने कहा, "हमारी नेशनल टीम के खिलाड़ियों के लिए, यह सिर्फ एक और मैच से कहीं ज्यादा है। यह फुटबॉल की दुनिया की सबसे महान टीमों में से एक के खिलाफ खुद को परखने का एक दुर्लभ मौका है। इस तरह के अनुभव खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की चुनौती देते हैं, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसी यादगार छाप छोड़ते हैं जो उनके पूरे करियर में उनके साथ रहती हैं।"

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील को 'राउंड ऑफ 16' में नॉर्वे से हार का सामना करना पड़ा था। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल क्वालीफाइंग राउंड में जगह नहीं बना पाया।

--आईएएनएस

आरएसजी