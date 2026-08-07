भारत बनाम श्रीलंका: टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, शीर्ष पर सचिन तेंदुलकर

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने जा रहा है। भारतीय टीम का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ लाजवाब रहा है। टीम इंडिया को टेस्ट में मेजबान टीम के खिलाफ आखिरी हार साल 2015 में मिली थी। आइए आपको उन पांच बल्लेबाजों के नाम बताते हैं, जिन्होंने भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाए हैं।

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सचिन तेंदुलकर: भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ खेली 36 पारियों में 60 की बेमिसाल औसत से 1,995 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। सचिन श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक भी लगा चुके हैं।

महेला जयवर्धने: श्रीलंका की ओर से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड महेला जयवर्धने के नाम है। जयवर्धने ने भारत के गेंदबाजी अटैक के सामने खेली 28 पारियों में 55 की औसत से 1,822 रन बनाए हैं। उनके नाम 6 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज हैं। इस दौरान जयवर्धने का सर्वाधिक स्कोर 275 रन रहा है।

राहुल द्रविड़: भारत और श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में राहुल द्रविड़ तीसरे नंबर पर हैं। द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ खेली कुल 32 पारियों में 46.47 की औसत से 1508 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। राहुल का श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 177 रन रहा है।

कुमार संगकारा: श्रीलंका की ओर से भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगकारा दूसरे नंबर पर हैं। संगकारा ने अपने करियर के दौरान भारत के खिलाफ खेली 28 पारियों में 51 की औसत से खेलते हुए 1,352 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 शतक और 2 अर्धशतक निकले। संगकारा का भारत के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 219 रन रहा है।

अरविंदा डी सिल्वा: भारत और श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अरविंदा डी सिल्वा पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ खेली 32 पारियों में 48 की औसत से खेलते हुए 1,252 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। डी सिल्वा का भारत के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 148 रन रहा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस