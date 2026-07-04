भारत बनाम इंग्लैंड: दूसरे टी20 पर भी बारिश का साया, जानें मैनचेस्टर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशल मुकाबले शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। पहले टी20 के बारिश से रद्द होने के बाद दूसरे मुकाबले पर भी बारिश का साया मंडर रहा है।

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एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, मैनचेस्टर में शनिवार को बारिश होने की आशंका 57 प्रतिशत तक है। इसके साथ ही पूरे दिन काले बादल भी छाए रहेंगे। मैच के समय पर बारिश होने के 55 प्रतिशत चांस हैं। शाम के समय में तकरीबन 2 घंटे बारिश होने का अनुमान है। यानी पहले मैच की तरह ही दूसरे मुकाबले में भी बारिश विलेन साबित हो सकती है।

ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर भारत ने अब तक कुल 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इसमें से टीम इंडिया को एक में जीत मिली है, जबकि एक मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने इस ग्राउंड पर अपना आखिरी टी20 मुकाबला साल 2018 में खेला था, जहां भारत ने 8 विकेट से बाजी मारी थी। भारतीय टीम की ओर से इस मुकाबले में केएल राहुल ने नाबाद शतकीय पारी खेली थी।

पहले टी20 में टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम अच्छी लय में दिखाई दिया था। हालांकि, संजू सैमसन का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा था और वह एक रन ही बना सके थे। हालांकि, अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए 24 गेंदों में 59 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रन बनाए थे। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे, तो पहले टी20 में तिलक वर्मा भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे।

शिवम दुबे ने जरूर अंत के ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिसके बूते भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल रही थी। हालांकि, झमाझम बारिश के कारण इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल सका था और मैच को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा था।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी