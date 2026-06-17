भारत बनाम अफगानिस्तान: महज 26 पारियों में 1 हजार रन, ईशान किशन इस लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंचे

लखनऊ, 17 जून (आईएएनएस)। भारत के 27 वर्षीय बल्लेबाज ईशान किशन ने बुधवार को अफगानिस्तान के विरुद्ध शतकीय पारी खेली। इसी के साथ ईशान सबसे कम पारियों में 1,000 वनडे रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

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ईशान ने यह कारनामा 26 पारियों में किया। इस लिस्ट में शुभमन गिल (19 पारियां) टॉप पर हैं। विराट कोहली और शिखर धवन ने 24-24 पारियों में ऐसा किया था, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू और श्रेयस अय्यर 25-25 पारियों में 1,000 रन पूरे कर चुके हैं।

ईशान किशन गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा 966 गेंदों में किया। इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या (857) शीर्ष पर हैं। उनके बाद केदार जाधव (936) कपिल देव (954), शुभमन गिल (954) और महेंद्र सिंह धोनी (955) इस लिस्ट में शामिल हैं।

ईशान किशन ने महज 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ वह अफगानिस्तान के विरुद्ध सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में इयोन मोर्गन शीर्ष पर हैं, जिन्होंने साल 2019 में 57 गेंदों में यह कारनामा किया था। रोहित शर्मा साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में शतक लगा चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल (साल 2023) ने 76 गेंदों में, जबकि शुभमन गिल (साल 2026) ने 77 गेंदों में शतक पूरा किया था।

लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में ईशान किशन ने 79 गेंदों में 7 छक्कों और 14 चौकों के साथ 125 रन बनाए। इस दौरान ईशान ने कप्तान शुभमन गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 गेंदों में 224 रन की साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में पारी और 300 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद भारत ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया था। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी।

--आईएएनएस

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