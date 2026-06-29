बैडमिंटन एशिया जूनियर टीम चैंपियनशिप: क्वार्टर फाइनल में हांगकांग ने भारत को हराया

यात्सुशिरो (जापान), 29 जून (आईएएनएस)। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में भारत का सफर समाप्त हो गया है। सोमवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।

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भारत ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की। देव रूपारेलिया और तन्वी पत्री ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। पहले दो मैचों के बाद भारत 22-12 से आगे था। इसके बाद भारतीय डबल्स जोड़ी ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और बढ़त को बरकरार रखा। दोनों खिलाड़ियों ने संयम के साथ अंक जुटाए और टीम को किसी भी तरह की मुश्किल में नहीं आने दिया। आखिरकार भारत ने यह सेट 55-44 के अंतर से अपने नाम किया।

दूसरे सेट में हांगकांग ने शानदार वापसी की। कैन यी हेई ने देव रूपारेलिया को 11-8 से हराकर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद आईपी सम याउ ने भी जीत दर्ज की और हांगकांग की बढ़त 22-16 तक पहुंचा दी। भारतीय डबल्स जोड़ियां भी इस अंतर को कम नहीं कर सकीं। नतीजतन हांगकांग ने दूसरा सेट जीतकर मुकाबले को निर्णायक तीसरे सेट तक पहुंचा दिया।तीसरे और आखिरी सेट में देव रूपारेलिया ने फिर शानदार खेल दिखाया और चैन को 11-9 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। हालांकि, आईपी सम याउ ने जीत दर्ज कर स्कोर 22-21 कर दिया और मुकाबला बेहद रोमांचक बना दिया।

इसके बाद ब्योर्न जैसन और डियांका वाल्डिया की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने चेउंग साई शिंग और विंग ची चू के खिलाफ मुकाबले में भारत को 33-32 की मामूली बढ़त दिलाई। दोनों जोड़ियों के बीच मुकाबला 11-11 से बराबरी पर समाप्त हुआ, जिससे मैच का रोमांच अंत तक बना रहा। हालांकि, तन्वी रेड्डी एंडलुरी और बरुनी पार्श्ववाल चू और यी किउ यू से 5-11 से हार गईं और भारत इससे उबर नहीं सका और सेट 55-43 से हार गया।

जूनियर कॉन्टिनेंटल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का 26वां संस्करण दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता का है, जो 26 से 30 जून तक खेला जाएगा। इसके बाद 1 से 5 जुलाई तक व्यक्तिगत (इंडिविजुअल) मुकाबले आयोजित होंगे। टीम इवेंट में इस बार रिले फॉर्मेट अपनाया गया है। इस फॉर्मेट में दोनों टीमों के खिलाड़ी बारी-बारी से मुकाबले खेलते हैं और जो टीम सबसे पहले 110 अंक हासिल कर लेती है, उसे विजेता घोषित किया जाता है।

मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद खिलाड़ियों के बीच व्यक्तिगत स्पर्धाएं शुरू होंगी, जिनमें अलग-अलग वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे। भारत की ओर से इस चैंपियनशिप में 19 सदस्यीय टीम हिस्सा ले रही है। भारतीय चुनौती की अगुवाई जूनियर स्तर की उभरती खिलाड़ी तन्वी पत्री और अभिनव गर्ग कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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