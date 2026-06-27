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बैडमिंटन एशिया जूनियर टीम चैंपियनशिप: भारत ने कजाकिस्तान पर जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 27, 2026, 09:19 AM
बैडमिंटन एशिया जूनियर टीम चैंपियनशिप: भारत ने कजाकिस्तान पर जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

यात्सुशिरो, 27 जून (आईएएनएस)। टीम इंडिया ने शनिवार को यहां अपने ग्रुप सी के पहले मैच में कजाकिस्तान पर 2-0 (55-31, 55-21) से शानदार जीत के साथ बैडमिंटन एशिया जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

ग्रुप विजेता का फैसला करने के लिए चीनी ताइपे के खिलाफ अहम मुकाबले के साथ, भारत ने डबल्स में चीजें बदल दीं। लड़कियों की डबल्स जोड़ी दुर्गा ईशा कंदरापु और कीर्ति मंचाला ने अलीसा कुलेशोवा और डायना नामेनोवा पर 11-5 से जीत के साथ भारत को अच्छी शुरुआत दी।

पुनीत सुरेश और दीप्ति राज अदिति को फिर मुस्तफा मलिकजान और कुलेशोवा ने आगे बढ़ाया। वे 11-10 से जीत हासिल करने में कामयाब रहे और स्कोर 22-15 कर दिया। इसके बाद भारतीयों ने अगली तीन कैटेगरी में दबदबा बनाया और पहला सेट जीत लिया।

दूसरा सेट भी आसान रहा क्योंकि किसी भी खिलाड़ी ने किसी भी मैच में छह से ज्यादा अंक नहीं दिए।

भारत को मिश्रित टीम इवेंट के लिए ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ रखा गया है। भारत के पास मिश्रित टीम स्वर्ण पदक के लिए चुनौती देने का मौका है, जो रिले फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहां सबसे पहले 110 पाइंट तक पहुंचने वाली टीम टाई जीत जाएगी। भारत, जो पिछली बार कांस्य पदक विजेता थी, ने क्वार्टर-फाइनल में जाने से पहले ग्रुप स्टेज में अपना कैंपेन शुरू किया और फिर फाइनल तक नॉकआउट मैच खेले।

2026 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की चुनौती की अगुआई तन्वी पेट्री और अभिनव गर्ग की जोड़ी ने की। दोनों 26 जून से 5 जुलाई तक जापान के यात्सुशिरो में होने वाली चैंपियनशिप के लिए 19 सदस्यों वाली भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

पीएके