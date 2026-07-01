बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप: संतोष ने छठी वरीयता प्राप्त प्रेमपुंगपोंग को हराया; रूपारेलिया-तन्वी भी जीते

यात्सुशिरो (जापान), 1 जुलाई (आईएएनएस)। बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप के पहले दौर में बुधवार को ध्यान संतोष ने थाईलैंड के छठी वरीयता प्राप्त पुन्नाटैट प्रेमपुंगपोंग को शिकस्त दी, जबकि देव रूपारेलिया और तन्वी पत्री ने अपने-अपने मुकाबले जीते।

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जापान के यात्सुशिरो में बुधवार भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला-जुला दिन रहा। ध्यान संतोष ने शानदार खेल दिखाते हुए लड़कों के सिंगल्स के पहले दौर में प्रेमपुंगपोंग को 21-17, 21-18 से मात दी।

दूसरी ओर, तन्वी पत्री ने लड़कियों के सिंगल्स के शुरुआती दौर में इंडोनेशिया की क्रिस्टाबेल पुरवांतो को 21-18, 21-6 से हराया, जबकि पांचवीं वरीयता प्राप्त रूपारेलिया को पमुदु रंडिलिगामा (श्रीलंका) के खिलाफ तीसरे गेम तक संघर्ष करना पड़ा; उन्होंने 21-13, 16-21, 21-7 से जीत दर्ज की।

अन्य भारतीयों में, आदर्शिनी श्री ने मलेशिया की ली के शिन को 21-12, 21-12 से हराया, जबकि अभिनव गर्ग मलेशिया के लुकास ली से 21-13, 24-22 से हार गए।

इससे पहले, सोमवार को हांगकांग से 2-1 से हारने के बाद बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में भारत का सफर क्वार्टर फाइनल चरण में ही समाप्त हो गया था।

भारत ने शुरुआती सेट में मजबूत शुरुआत की। देव रूपारेलिया और तन्वी पत्री ने टीम को शानदार बढ़त दिलाई और दो मुकाबलों के बाद भारत 22-12 से आगे था। इसके बाद डबल्स जोड़ियों ने बिना किसी परेशानी के 55-44 से सेट जीत लिया, लेकिन दूसरे गेम की शुरुआत ने हांगकांग के पक्ष में बाजी पलट दी। कैन यी हेई ने रूपारेलिया को 11-8 से हराया और आईपी सुम याउ ने अपनी बढ़त को 22-16 तक पहुंचा दिया। डबल्स जोड़ियां अंतर कम नहीं कर सकीं और मैच निर्णायक दौर में चला गया।

रूपारेलिया ने एक बार फिर चान को 11-9 से मात देकर भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन आईपी अंतर को कम करके 22-21 तक ले आए। मिक्स्ड डबल्स में ब्योर्न जैसन और डियांका वाल्डिया की जोड़ी ने भारत को 33-32 की बढ़त दिलाई, क्योंकि चेउंग साई शिंग और विंग ची चू के खिलाफ उनका मैच 11-11 पर बराबरी पर छूटा।

तन्वी रेड्डी और बारुनी पारसवाल को चू और यी किउ यू के हाथों 5-11 से हार का सामना करना पड़ा। भारत इस झटके से उबर नहीं पाया और 55-43 से सेट हार गया।

--आईएएनएस

आरएसजी