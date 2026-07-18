बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारतीय खेल के लिए शानदार पल: गोपीचंद

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। भारत 17 साल में पहली बार बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। ऑल इंग्लैंड के पूर्व विजेता और भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद ने इस इवेंट को बैडमिंटन और भारतीय खेल दोनों के लिए एक अहम पल बताया।

Read More

गोपीचंद ने यहां बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऑफिशियल मैस्कॉट और एंथम लॉन्च इवेंट में मीडिया से बातचीत में कहा, "देश को फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करते देखना बहुत अच्छा है। यह न सिर्फ बैडमिंटन के लिए बल्कि भारतीय खेल के लिए भी एक शानदार पल है। आम तौर पर, पिछले कुछ सालों में कई खेलों में काफी जोर रहा है। बैडमिंटन एक खेल के तौर पर समय के साथ बढ़ा है। यह सही समय है कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े इवेंट की मेजबानी करें। मुझे बहुत खुशी है कि इस समय दिल्ली इस बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है।"

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का 30वां संस्करण 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में होगा। लॉन्च इवेंट में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) के अध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, बीएआई के महासचिव संजय मिश्रा और सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

गोपीचंद ने कहा, "यह एक शानदार इवेंट है। इसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है और उसके बाद एशियन गेम्स हैं। अगले दो महीने भारत के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। सिंधु का जापान में फाइनल में पहुंचना, आयुष का होना, आपके पास सात्विक और चिराग हैं। कुछ बहुत अच्छे पदक के दावेदार हैं। ऐसे दावेदारों के साथ बड़े गेम्स में जाना बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि घरेलू हालात, घरेलू भीड़, और समर्थन खिलाड़ियों के लिए मददगार होंगे।"

अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल पर गोपीचंद ने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ हद तक, बैडमिंटन प्लेयर्स को कैलेंडर भरा होने की आदत होती है। उन्हें साल में कई बार मुकाबला करने की आदत होती है। भारतीय खिलाड़ी सीजन के दौरान कई बड़े इवेंट्स में संतुलन बनाने में परिपक्व हो गए हैं। मुझे यकीन है कि खिलाड़ियों को स्थानीय कंडीशन में जो अनुभव है, वह कई दूसरे देशों के खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है।

गोपीचंद ने कहा, "यह कहना सही होगा कि हमारे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आज सरकार ने स्टेडियम को फिर से बनाने का काम पक्का करने के लिए पूरी कोशिश की है। स्टेडियम बहुत अच्छा लग रहा है। आयोजन भी बेहतर हो गई है। हमारे पास बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं। मुझे यकीन है कि इस बार, खिलाड़ियों का अनुभव भारत से बहुत अलग होगा। यह हम भारतीयों के लिए एक शानदार टूर्नामेंट होगा कि हम अपने टॉप खिलाड़ियों को दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हुए देखें।"

--आईएएनएस

पीएके