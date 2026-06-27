बैड होम्बर्ग ओपन: ओसाका ने चोट के कारण बीच में छोड़ा फाइनल, मुचोवा ने जीता खिताब

बैड होम्बर्ग (जर्मनी), 27 जून (आईएएनएस)। कैरोलिना मुचोवा ने शनिवार को 'बैड होम्बर्ग ओपन' का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच के दूसरे सेट की शुरुआत में पैर की चोट के कारण जापान की नाओमी ओसाका को मैच से हटना पड़ा, उस समय तक मुकाबला पूरी तरह से चेक खिलाड़ी के नियंत्रण में था।

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ओसाका को पहले सेट के दौरान पैर की समस्या के लिए इलाज की जरूरत पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने महसूस किया कि वे आगे नहीं खेल सकेंगी। जब मैच समय से पहले खत्म हुआ, तब मुचोवा 6-1, 1-0 से आगे थीं। पीआईडब्ल्यू डब्ल्यूटीए रैंकिंग में 11वीं वरीयता प्राप्त मुचोवा को चैंपियनशिप जीतने के करीब पहुंचने में सिर्फ 46 मिनट लगे।

मुचोवा ने शुरुआत से ही बेहतरीन शॉट और ओसाका की सर्विस पर लगातार दबाव बनाकर खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने दो शुरुआती सर्विस ब्रेक हासिल करके 4-0 की बढ़त बनाई, जिससे चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन को लय में आने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

हालांकि, ओसाका ने पहली बार अपनी सर्विस बचाकर कुछ देर के लिए मुचोवा की लय को रोका, लेकिन मुचोवा ने जल्द ही फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। एक और ब्रेक की मदद से चेक खिलाड़ी ने पहला सेट 6-1 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद मुचोवा ने दूसरे सेट की शुरुआत में आसानी से अपनी सर्विस बचाई, जिसके बाद ओसाका ने आगे न खेलने का फैसला किया।

इस जीत से मुचोवा को ग्रास कोर्ट पर अपना पहला डब्ल्यूटीए सिंगल्स खिताब हासिल हुआ। यह ओसाका के उस सीजन में एक और उपलब्धि है, जिसमें उन्होंने पहले ही दोहा में डब्ल्यूटीए 1000 टूर्नामेंट जीता था। यह उनके करियर की तीसरी सिंगल्स ट्रॉफी है, जिसके साथ ओसाका के खिलाफ उनका 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड 3-3 की बराबरी पर आ गया है।

साल 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की ट्रॉफी जीतने के बाद से ओसाका अपने पहले डब्ल्यूटीए सिंगल्स खिताब की तलाश में हैं। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 लगातार तीसरी बार रनर-अप रहीं। चोट के कारण फाइनल के दुर्भाग्यपूर्ण अंत के बाद उन्होंने ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान दर्शकों से माफी भी मांगी।

--आईएएनएस

आरएसजी