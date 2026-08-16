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खेल

'शानदार जीत', ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद बांग्लादेश को दिग्गजों ने दी बधाई

The HawkT
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(Updated )
शानदार जीत

डार्विन, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट मैच हराकर इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश की यह पहली टेस्ट विजय है। डार्विन में खेले गए टेस्ट मैच को बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीतकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बांग्लादेश की इस ऐतिहासिक और करिश्माई जीत पर क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों ने बधाई दी है।

इयान बिशप ने एक्स पर लिखा, "बांग्लादेश क्रिकेट और बांग्लादेश के लोगों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। यकीनन वे अब उन लोगों से तारीफ और पहचान के हकदार हैं जिनसे पहले यह बहुत कम मिला था। मेहदी और तंजिद का योगदान अहम रहा, लेकिन हसन महमूद खास रहे हैं। उनका एक्शन बहुत अच्छा और सीधा है। कोच फिल सिमंस और उनकी टीम के लिए खुश हूं। बहुत बढ़िया।"

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और बांग्लादेश के पूर्व बैटिंग कंसल्टेंट ने कहा, "बांग्लादेश के लिए क्या शानदार जीत है। ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हराना एक ऐतिहासिक कामयाबी है और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा पल है। तंजिद हसन, हसन महमूद, मेहदी हसन मिराज और कप्तान शांतो को उनके शानदार प्रदर्शन और नेतृत्व के लिए खास तौर पर धन्यवाद। इसमें शामिल हर किसी को बधाई। यह सिर्फ एक जीत नहीं है। यह दुनिया भर में बांग्लादेश की तरक्की का सबूत है। क्या जबरदस्त उलटफेर है।"

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक्स पर लिखा, "बांग्लादेश की तरफ से बहुत अच्छा और यह तय टेस्ट सेंटर की अहमियत को दिखाता है। डार्विन के हालात ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को हैरान कर दिया है।"

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी बांग्लादेश की जीत पर खुशी जताई है।

मैच पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 198 रन पर सिमट गई थी। बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रन की बढ़त बनाई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 284 रन पर सिमट गई और बांग्लादेश को महज 57 रन का लक्ष्य मिला। बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया। मैच में 9 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हसन महमूद प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

--आईएएनएस

पीएके