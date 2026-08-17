बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: स्पेनिश जोड़ी के खिलाफ आसान जीत के साथ ट्रीसा-गायत्री का अभियान शुरू

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की ट्रीसा जॉली/गायत्री गोपीचंद ने स्पेन की पाउला लोपेज/लूसिया रोड्रिग्ज की जोड़ी को 21-9, 21-13 से मात देकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारतीय जोड़ी ने यह मुकाबला सिर्फ 33 मिनट में अपने नाम किया।

भारतीय खिलाड़ी अब 16वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी जोड़ी लॉरेन लैम और एलिसन क्विन ली के खिलाफ उतरेगी, जिन्हें पहले दौर में बाई मिला था।

इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार को ट्रीसा-गायत्री ने शुरुआत में ही तेज रफ्तार पकड़ते हुए 6-2 की बढ़त बना ली। इसके बाद मिड-गेम ब्रेक तक 11-5 की बढ़त हासिल की। ​​ब्रेक के बाद भी अपनी लय बनाए रखते हुए, उन्होंने बढ़त को 16-5 तक पहुंचाया और सिर्फ 13 मिनट में पहला गेम आसानी से जीत लिया।

दूसरे गेम की शुरुआत में स्पेनिश जोड़ी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन ट्रीसा/गायत्री की जोड़ी ने बढ़त बनाते हुए ब्रेक तक 11-8 का स्कोर कर लिया। गेम के आखिरी पलों में भी नियंत्रण बनाए रखते हुए, भारतीय खिलाड़ियों ने विरोधी की वापसी की किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया और दूसरा गेम 21-13 से जीतकर आसान जीत सुनिश्चित की।

जीत के बाद कोर्ट की स्थितियों और दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बारे में बात करते हुए, गायत्री गोपीचंद ने कहा, "कोर्ट की स्थितियां काफी अच्छी हैं और पूरा स्टेडियम समर्थन कर रहा है। यह बहुत अच्छा लगता है। जब हमने कोर्ट के एक छोर पर खेलना शुरू किया, तो खेल थोड़ा तेज था।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब हमने साइड बदली, तो हमें साफतौर पर फर्क महसूस हुआ कि एक तरफ खेल तेज था और दूसरी तरफ थोड़ा धीमा। इसलिए हमें उसी के अनुसार खेलना होगा। ऐसी स्थितियों के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अगर विरोधी खिलाड़ी भी दूसरी तरफ जाएंगे तो उनके लिए भी स्थिति वैसी ही होगी। इसलिए हमें मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना होगा।"

--आईएएनएस

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