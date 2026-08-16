'रणनीतिक रूप से ज्यादा बेहतर', दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी से भिड़ने से पहले बोले आयुष शेट्टी

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के उभरते हुए शटलर आयुष शेट्टी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में घरेलू दर्शकों के सामने मुश्किल शुरुआती ड्रॉ का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनका मुकाबला चीन के डिफेंडिंग चैंपियन शि यू की से होगा। आयुष ने कहा है कि वह दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी का सामना करने के लिए रणनीतिक रूप से बेहतर तरीके से तैयार हैं।

आयुष का शि से सामना पहले राउंड का सबसे दिलचस्प सिंगल्स मैच हो सकता है। चीनी खिलाड़ी के नाम इस सीजन में एक खिताब है। भारतीय खिलाड़ी शि के खिलाफ अपने तीनों मैच हार चुके हैं। हाल में उन्हें बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।

आयुष ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ओपनर से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा, "पिछले मैचों के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। हम बस इसे अलग तरह से लेंगे। हम देखेंगे कि क्या करने की जरूरत है। कल एक नया मैच है। यह पूरी तरह से एक अलग गेम होगा।"

उन्होंने कहा, "पिछले मुकाबले में, मैं रणनीतिक रूप से बेहतर था। इस बार, निश्चित रूप से, हमारे पास एक नई योजना और अंदाज है। मैं सच में बहुत उत्साहित हूं। मैं बस रिलैक्स महसूस करने और जितना हो सके गेम का मजा लेने की कोशिश करूंगा।"

आयुष का 2025 में शानदार प्रदर्शन रहा था। उन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता था और बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर कई बड़े खिलाड़ियों को हराया था। जनवरी में इंडिया ओपन में डेब्यू करते हुए उन्हें पहले मैच में लक्ष्य सेन से हार का सामना करना पड़ा था।

छह महीने बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में लौट रहे खिलाड़ी ने कहा, "छह महीने पहले यह 750 मीटर का इवेंट था। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इस वजह से बहुत बड़ा अंतर है। आप सुविधाएं भी देख सकते हैं। यह अभी वाकई बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सुधार हुआ है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। यह सभी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हमें इसके हिसाब से ढलना होगा और अपना गेम खेलना होगा।"

--आईएएनएस

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