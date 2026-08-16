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खेल

बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद स्मिथ बोले- हमारे बल्लेबाज शायद उतने अनुशासित नहीं

The HawkT
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(Updated )
बांग्लादेश

डार्विन, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने टेस्ट इतिहास में बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से मात दी। करारी शिकस्त के बाद स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया है कि बांग्लादेश ने तीनों विभागों में उनकी टीम को पूरी तरह से मात दी।

ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 198 रन पर समेटने के बाद, बांग्लादेश ने 426 रन बनाकर 228 रन की बढ़त हासिल की। अगली पारी में कैमरून ग्रीन (104) की शतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने किसी तरह 284 रन बनाए और बांग्लादेश को जीत के लिए 57 रन का आसान टारगेट दिया, जिसे मेहमान टीम ने महज 14.2 ओवरों में हासिल कर लिया। यह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत थी।

यह ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी टेस्ट हार थी। इससे पहले उन्हें 2017 में ढाका में हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ ही बांग्लादेश को दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई और यह भी तय हो गया कि वे सीरीज नहीं हारेंगे।

सीरीज का अंतिम मैच 22 अगस्त से मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरीना में खेला जाएगा। एक ओर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ, बांग्लादेश ऐतिहासिक सीरीज जीत हासिल करने का लक्ष्य रखेगा।

'द डेली स्टार' के अनुसार, सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार के बाद स्मिथ ने कहा, "बहुत सीधी सी बात है: हमें मात मिली। मुझे लगा कि बांग्लादेश ने पहली सुबह बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बहुत अनुशासित होकर। हमारे बल्लेबाज शायद उतने अनुशासित नहीं थे।"

स्मिथ ने माना कि कई बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया साझेदारी बनाने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा, "वे काफी आगे निकल गए थे, और हम कल उस विकेट पर, जो बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा था, उनकी बराबरी नहीं कर पाए। हममें से कुछ को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन हम उसे आगे नहीं बढ़ा सके। मुझे लगा कि ग्रीन ने शतक बनाने के लिए बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनके साथ देने के लिए कोई साथी नहीं था।"

स्मिथ को लगा कि टेस्ट में मुकाबले में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बढ़त की जरूरत थी। उन्होंने कहा, "खेल में बने रहने के लिए हमें शायद कम से कम 200 से ज्यादा रनों की दरकार थी।"

करारी हार के बावजूद, स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की वापसी पर भरोसा जताया और कहा कि इस नतीजे को दुनिया की टॉप-रैंक वाली टेस्ट टीम के तौर पर उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह बस एक खराब हफ्ता था। हम किसी वजह से ही नंबर-1 टीम हैं। हमने लंबे समय तक बहुत अच्छा और लगातार अच्छा क्रिकेट खेला है, और यह हफ्ता बस एक छोटी-सी रुकावट जैसा था।"

स्मिथ ने चार दिन तक चले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के प्रदर्शन के लिए उन्हें पूरा श्रेय देते हुए कहा, "हम चीजें और बेहतर कर सकते थे, लेकिन पिछले चार दिनों में उन्होंने जिस तरह से खेला, उसके लिए उन्हें श्रेय जाता है।"

--आईएएनएस

आरएसजी